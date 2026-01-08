Mercredi soir, le Dean Court a vécu un moment chargé d’émotion. Au bout du temps additionnel, Antoine Semenyo a libéré Bournemouth d’une frappe sèche face à Tottenham (3-2). Un but décisif. Un symbole. Et très probablement un adieu, tant le futur de l’attaquant ghanéen semble déjà s’écrire loin des Cherries. Avant même que la poussière ne retombe, le mercato s’est invité dans le scénario.
Antoine Semenyo à Manchester City : vers un rebondissement inattendu ?
Un départ héroïque au goût d’inachevé
À 26 ans, Antoine Semenyo s’apprête à tourner une page marquante de sa carrière. Arrivé en 2023 en provenance de Bristol City, le natif de Londres s’est imposé comme l’un des moteurs offensifs de Bournemouth. Sa dernière apparition sous le maillot rouge et noir, le jour même de son anniversaire, restera gravée.
Courtisé depuis plusieurs semaines en Premier League, l’international ghanéen (32 sélections, 3 buts) a tenu son rôle jusqu’au bout. Concentré. Tranchant. Décisif. Un comportement salué par son entraîneur Andoni Iraola, alors même que son avenir se négociait en coulisses.
Manchester City en pole position
Selon Sky Sports, Manchester City a pris une longueur d’avance décisive. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert estimé à 75 millions d’euros, soit le montant exact de la clause libératoire, qui expire ce vendredi. Les démarches officielles devaient intervenir après la rencontre face aux Spurs.
Antoine Semenyo est attendu ce jeudi pour passer sa visite médicale chez le champion d’Angleterre. Le joueur aurait donné sa priorité au projet de Pep Guardiola, malgré l’intérêt appuyé de Liverpool, Chelsea, Manchester United et Tottenham.
Iraola confirme et rend hommage
Après la rencontre, Andoni Iraola n’a pas esquivé le sujet. L’entraîneur espagnol a confirmé le départ imminent de son joueur, tout en soulignant son professionnalisme dans une période délicate.
« Ce qu'il a fait n'est pas facile. La plupart des joueurs, beaucoup, auraient agi différemment. Il n'a jamais cherché d'excuses, il était toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Nous avons tout fait pour le garder jusqu'au bout, et je pense qu'il est normal qu'il parte avec ce sentiment. L'accueil des supporters lors de sa sortie était sans équivoque: je suis très heureux pour lui. Nous savons que c'est un joueur de haut niveau, mais surtout une personne exceptionnelle. C'est un joueur irremplaçable, et cette semaine a été difficile pour nous car nous avons également perdu Justin [Kluivert] sur blessure. Perdre les deux en une semaine, pour un club comme le nôtre, c'est un coup dur. Je sais que le club travaille et que nous allons essayer de recruter de nouveaux joueurs, mais il est difficile de remplacer des joueurs de ce calibre », a indiqué le technicien espagnol.
Un discours fort, à l’image de la trace laissée par Semenyo.
Liverpool prépare un dernier coup ?
Alors que tout semble ficelé, un doute subsiste. Et il vient d’Angleterre. Consultant pour Sky Sports, Jamie Redknapp a semé le trouble mercredi soir, évoquant une possible intervention de Liverpool.
« Tout le monde pense que c’est une conclusion inévitable, mais je n’en suis pas si sûr. J’entends dire que Liverpool est entré dans la danse. (...) Je ne dis pas que c'est une information de dernière minute de Sky Sports, mais j'ai entendu dire ce soir que ce n'est peut-être pas une évidence que tout le monde parle de sa visite médicale à Man City… il pourrait encore y avoir un petit rebondissement », a-t-il déclaré.
De quoi relancer le suspense, à quelques heures d’un dénouement que l’on croyait écrit.