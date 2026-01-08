Antoine Semenyo à Manchester City : vers un rebondissement inattendu ?

Après la rencontre, Andoni Iraola n’a pas esquivé le sujet. L’entraîneur espagnol a confirmé le départ imminent de son joueur, tout en soulignant son professionnalisme dans une période délicate.

« Ce qu'il a fait n'est pas facile. La plupart des joueurs, beaucoup, auraient agi différemment. Il n'a jamais cherché d'excuses, il était toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Nous avons tout fait pour le garder jusqu'au bout, et je pense qu'il est normal qu'il parte avec ce sentiment. L'accueil des supporters lors de sa sortie était sans équivoque: je suis très heureux pour lui. Nous savons que c'est un joueur de haut niveau, mais surtout une personne exceptionnelle. C'est un joueur irremplaçable, et cette semaine a été difficile pour nous car nous avons également perdu Justin [Kluivert] sur blessure. Perdre les deux en une semaine, pour un club comme le nôtre, c'est un coup dur. Je sais que le club travaille et que nous allons essayer de recruter de nouveaux joueurs, mais il est difficile de remplacer des joueurs de ce calibre », a indiqué le technicien espagnol.

Un discours fort, à l’image de la trace laissée par Semenyo.