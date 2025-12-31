Semenyo, l'incroyable rebondissement de dernière minute

Les spéculations autour de l'avenir de Semenyo se sont intensifiées à l'approche du mercato hivernal, City étant de plus en plus confiant de pouvoir activer la clause libératoire de l'ailier, fixée à 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars). Pourtant, Iraola n'a aucune intention de mettre à l'écart son attaquant le plus influent alors que les Cherries luttent pour enrayer une baisse de forme inquiétante.

Selon certaines sources, City et Bournemouth ont eu des discussions constructives concernant la structure du transfert de Semenyo. Toutes les parties seraient satisfaites des modalités de l'accord, qui devrait se conclure rapidement dès l'ouverture du mercato le jour de l'An. La clause doit être activée avant le 10 janvier, ce qui ajoute un sentiment d'urgence aux négociations, mais Iraola reste concentré sur l'objectif principal : tirer le meilleur parti de son joueur vedette tant qu'il porte encore les couleurs rouge et noir.

La décision de Bournemouth de maintenir Semenyo dans ses rangs intervient dans un contexte de calendrier chargé. Après la réception d'Arsenal au Vitality Stadium le 4 janvier, Tottenham suivra peu après, ne laissant que peu de place à la nostalgie alors que les résultats deviennent de plus en plus cruciaux. L'impressionnant début de saison des Cherries s'est brutalement interrompu. Dix matchs de championnat se sont écoulés sans victoire, une série noire qui remonte à leur succès face à Nottingham Forest en octobre. Cette mauvaise passe les a fait chuter à la 15e place du classement, à seulement cinq points de la zone de relégation et dangereusement proches de West Ham United, 18e. Semenyo a disputé l'intégralité des 90 minutes lors du match nul 2-2 de Bournemouth à Chelsea mardi soir, et son entraîneur n'a pas tardé à confirmer que l'international ghanéen reste un élément central de ses plans pour l'avenir immédiat.

« Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il jouera assurément [contre Arsenal]. Ce n'est pas son dernier match », a déclaré Iraola après la rencontre. « Il doit récupérer car nous jouons contre Arsenal à domicile dans trois jours. Contre le leader du championnat, il sera un joueur important pour nous, oui. »