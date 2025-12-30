Semenyo à Manchester City, c'est validé

Les Cherries ont en effet identifié un ailier de Tottenham, aujourd'hui en perte de vitesse, comme remplaçant potentiel de l'international ghanéen. Plusieurs grands clubs anglais, tels que Liverpool, Tottenham, Manchester United et Chelsea, étaient intéressés par Semenyo, mais c'est finalement City qui semble en passe de remporter la course pour le joueur de 25 ans.

Il y a six mois, Semenyo semblait épanoui à Bournemouth et son avenir au club était prometteur après la signature d'un nouveau contrat de cinq ans en juillet. Suite à cet accord, Semenyo avait déclaré : « J'ai énormément progressé au sein du club, sur et en dehors du terrain, et je suis ravi d'avoir signé avant la reprise de l'entraînement. Des supporters au staff en passant par mes coéquipiers, je n'ai que des éloges à faire de toutes les personnes qui gravitent autour du club. C'est un endroit formidable et je suis impatient de retrouver Bournemouth et de poursuivre le travail acharné, la nouvelle saison étant à nos portes. »

Le président des opérations footballistiques de Bournemouth, Tiago Pinto, a ajouté que Semenyo avait été « crucial » pour la progression du club de la côte sud et un « membre clé » de leur projet. Il a déclaré : « Nous entretenons d'excellentes relations avec Antoine et nous sommes impatients de les poursuivre, tout en espérant capitaliser sur une saison record. Son engagement envers le club correspond à nos ambitions et je suis impatient de voir ce que nous pourrons accomplir en vue de la nouvelle saison. »

Cependant, la situation a évolué après les performances exceptionnelles de Semenyo depuis le début de la saison. Il figure désormais parmi les meilleurs joueurs du championnat, à mi-parcours. Son excellent début de saison a attiré l'attention de plusieurs grands clubs anglais, mais il semble que Manchester City ait remporté la course pour s'attacher ses services.

Selon talkSPORT, Bournemouth et les Citizens ont eu des discussions positives concernant les modalités de paiement du transfert de Semenyo, estimé à 65 millions de livres sterling (87,5 millions de dollars), et les Cherries se préparent à vendre leur joueur vedette dans les prochaines 48 heures.

Semenyo devrait toutefois faire le déplacement avec l'équipe de Bournemouth à Stamford Bridge pour affronter Chelsea en Premier League, et ce match pourrait être son dernier sous les couleurs des Cherries. Semenyo a donné son accord verbal pour le transfert et les formalités seront officialisées dès l'ouverture du mercato le 1er janvier.