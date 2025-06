Alessia Russo, Alexia Putellas… Qui remportera le Soulier d’or de l’Euro 2025 ?

C. Girelli

C. Pina

Les meilleures buteuses des cinq grands championnats et de la Ligue des champions seront là. Mais qui soulèvera le Soulier d’or ?

L’Euro 2025 s’annonce comme un véritable festival offensif. Les stars les plus redoutables d’Europe seront au rendez-vous cet été en Suisse, prêtes à faire trembler les filets. De l’Angleterre à l’Espagne, en passant par l’Allemagne, la France ou encore les Pays-Bas, les meilleures buteuses de la saison écoulée seront de la partie. Celles qui ont dominé les cinq grands championnats européens et brillé sur la scène continentale, notamment en Ligue des champions, auront à cœur d’inscrire leur nom au palmarès de cette compétition.

Mais inscrire beaucoup de buts en club ne garantit rien dans un tournoi aussi resserré que l’Euro. Pour prétendre au Soulier d’or, il ne suffira pas d’avoir le sens du but. Tout dépendra aussi du parcours de leur sélection, de la qualité de la phase de groupes et de la capacité à aller loin dans la compétition. Et dans certains groupes particulièrement relevés, la moindre erreur se paiera cash.

Alors, quelles joueuses ont réellement une chance d’inscrire leur nom tout en haut du classement des buteuses cet été ? Voici notre top 10 des prétendantes au Soulier d’or de l’Euro 2025…