Cristiano Ronaldo se retrouve une nouvelle fois au centre de l’actualité d’Al-Nassr. Après plusieurs jours de tensions internes, la star portugaise aurait obtenu des changements majeurs dans l’organisation du club, conséquence directe d’un désaccord sur la stratégie sportive et la gouvernance récente. Derrière un simple épisode d’absence sportive, c’est en réalité un rapport de force interne qui s’est joué, avec des conséquences importantes au sommet de la hiérarchie. Cette séquence démontre encore l’influence déterminante de Cristiano Ronaldo dans les décisions stratégiques d’Al-Nassr.
Al Nassr, Cristiano Ronaldo fait virer un haut responsable
Cristiano Ronaldo s’attaque à la Saudi Pro League
Les tensions ont véritablement débuté lorsque Cristiano Ronaldo a refusé de participer à plusieurs rencontres de Saudi Pro League, dont un choc important face à Al-Ittihad. Malgré la victoire de l’équipe, l’absence de Cristiano Ronaldo a immédiatement alimenté les spéculations sur un conflit interne. Selon plusieurs informations concordantes, Cristiano Ronaldo reprochait à la direction une politique sportive jugée moins ambitieuse que celle de certains rivaux, estimant que le club devait renforcer son effectif pour rester compétitif dans la course au titre.
La ligue saoudienne avait alors tenté d’apaiser la situation en publiant un communiqué officiel évoquant indirectement l’affaire liée à Cristiano Ronaldo : « Cristiano s’est pleinement engagé auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout joueur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s’est renforcé d’une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s’agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la ligue parle d’elle-même. Avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la lutte pour le titre est très vive. »
Ronaldo remporte son bras de fer avec la SPL
Malgré cette communication officielle, Cristiano Ronaldo aurait maintenu la pression sur les dirigeants afin d’obtenir des garanties sur la gouvernance sportive du club. Parallèlement, l’entraîneur Jorge Jesus aurait lui aussi insisté pour obtenir une visibilité sur l’avenir de Cristiano Ronaldo dans le projet, considérant que la stabilité sportive d’Al-Nassr dépend largement de la présence de son leader offensif. Cette convergence d’intérêts aurait accéléré les discussions internes.
Selon les informations d’Al-Riyadiyah, reprises par Foot Mercato, Cristiano Ronaldo aurait finalement reçu l’assurance que plusieurs décisions contestées seraient réexaminées, avec notamment la réhabilitation de certains dirigeants dont les prérogatives avaient été réduites ces derniers mois. Cette évolution devrait permettre un retour à une organisation plus cohérente dans la gestion sportive et administrative, un point régulièrement évoqué par Cristiano Ronaldo dans ses échanges avec la direction.
Le président d’Al Nassr évincé pour Cristiano Ronaldo
Les conséquences de cette crise pourraient toutefois aller plus loin, puisque plusieurs sources indiquent que le président Abdullah Al-Majed pourrait perdre son poste après les tensions provoquées par cette séquence interne. Certaines déclarations publiques critiques envers des responsables proches de Cristiano Ronaldo, dont le PDG José Semedo et le directeur sportif Simão Coutinho, auraient accentué la rupture entre les différentes parties, accélérant la perspective d’un changement à la tête du club.
Après avoir obtenu ces garanties, Cristiano Ronaldo a mis fin à son mouvement de contestation et devrait rapidement retrouver la compétition sous les couleurs d’Al-Nassr. Le club espère désormais que cette clarification institutionnelle permettra de stabiliser son environnement sportif avant les échéances décisives de la saison. Une chose demeure certaine : l’influence de Cristiano Ronaldo reste centrale dans l’équilibre interne d’Al-Nassr, et chaque évolution de sa relation avec la direction continuera de peser sur l’avenir du club.