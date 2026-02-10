Al Nassr, Cristiano Ronaldo fait virer un haut responsable

Les tensions ont véritablement débuté lorsque Cristiano Ronaldo a refusé de participer à plusieurs rencontres de Saudi Pro League, dont un choc important face à Al-Ittihad. Malgré la victoire de l’équipe, l’absence de Cristiano Ronaldo a immédiatement alimenté les spéculations sur un conflit interne. Selon plusieurs informations concordantes, Cristiano Ronaldo reprochait à la direction une politique sportive jugée moins ambitieuse que celle de certains rivaux, estimant que le club devait renforcer son effectif pour rester compétitif dans la course au titre.

La ligue saoudienne avait alors tenté d’apaiser la situation en publiant un communiqué officiel évoquant indirectement l’affaire liée à Cristiano Ronaldo : « Cristiano s’est pleinement engagé auprès d’Al-Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout joueur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s’est renforcé d’une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s’agissait de décisions prises par le club, dans le cadre des paramètres financiers approuvés. La compétitivité de la ligue parle d’elle-même. Avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la lutte pour le titre est très vive. »