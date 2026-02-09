Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo fait son retour ! La superstar portugaise est prête à mettre fin à sa grève alors qu'Al-Nassr fixe la date de son retour.
Le but décisif de Ronaldo
Selon A Bola, Ronaldo a déjà repris l'entraînement avec Al-Nassr après avoir manqué les deux derniers matchs du club en signe de protestation contre les transferts effectués en janvier. Nassr a désormais fixé la date de son retour, contre Al-Fateh le week-end prochain. Nassr affrontera Arkadag au Turkménistan en Ligue des champions asiatique 2 en milieu de semaine, mais Ronaldo ne devrait pas participer à ce match.
Selon certaines informations, Ronaldo aurait été offensé par l'inaction de Nassr lors du mercato hivernal, le club n'ayant recruté qu'un jeune joueur, alors que son rival Al-Hilal a pu signer Karim Benzema, qui évoluait à Al-Ittihad. Le PIF est propriétaire des trois clubs, et Ronaldo était furieux, même si A Bola affirme également qu'il était en colère contre le retard pris dans le paiement des salaires des employés de Nassr. Aujourd'hui, Nassr aurait accepté de payer, et la lutte de pouvoir s'est terminée par une victoire pour l'attaquant.
Ronaldo mis en garde par la SPL
Ronaldo aurait menacé de quitter Nassr, mais on ne sait pas si de nouvelles manœuvres politiques en coulisses le convaincront de rester. Selon A Bola, deux dirigeants portugais, Jose Semedo et Simao Coutinho, avaient vu leurs pouvoirs réduits avant la période des transferts, ce qui avait eu un impact sur leur capacité à recruter de nouveaux joueurs, mais ces responsabilités leur auraient désormais été restituées.
Les dirigeants de la Saudi Pro League ont tenu à rappeler à Ronaldo que tous les clubs de leur division fonctionnent de manière indépendante, ce qui signifie que le grand joueur de tous les temps devrait soulever toute question avec ses propres employeurs, plutôt que de nuire potentiellement à la réputation de la ligue dans son ensemble.
« La Saudi Pro League est structurée selon un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles », ont-ils déclaré dans un communiqué.
« Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.
Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club.
Les récents transferts démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agit là de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés.
La compétitivité de la ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points séparant les quatre premiers, la course au titre est très ouverte. Ce niveau d'équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu.
L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les fans. »
Réprimandé par les pros
Le geste de Ronaldo n'a pas été particulièrement bien accueilli par les spectateurs nationaux et internationaux, la légende de la Premier League Alan Shearer s'étant dit choqué par son comportement.
Le meilleur buteur de tous les temps de la ligue a déclaré : « Il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent plus de 400 000 livres sterling par jour et qui se mettent en grève. Ça doit être agréable de pouvoir dire que je ne viens pas travailler alors que je gagne autant d'argent. C'est bizarre quand on y pense. C'est une superstar, mais se mettre en grève à ce niveau, ça ne fait pas bonne impression. »
Et ensuite ?
Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place du classement de la SPL, à seulement un point derrière Al-Hilal, même si son rival pour le titre n'a encore connu aucune défaite cette saison. Ronaldo n'a pas encore remporté le plus grand titre saoudien et poursuit sa quête en ce sens, avant la Coupe du monde 2026 qui se déroulera cet été. Il voudra bien sûr être dans la meilleure forme possible pour ce tournoi.
