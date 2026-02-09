Cristiano Ronaldo fait son retour ! La superstar portugaise est prête à mettre fin à sa grève alors qu'Al-Nassr fixe la date de son retour.

Ronaldo aurait menacé de quitter Nassr, mais on ne sait pas si de nouvelles manœuvres politiques en coulisses le convaincront de rester. Selon A Bola, deux dirigeants portugais, Jose Semedo et Simao Coutinho, avaient vu leurs pouvoirs réduits avant la période des transferts, ce qui avait eu un impact sur leur capacité à recruter de nouveaux joueurs, mais ces responsabilités leur auraient désormais été restituées.

Les dirigeants de la Saudi Pro League ont tenu à rappeler à Ronaldo que tous les clubs de leur division fonctionnent de manière indépendante, ce qui signifie que le grand joueur de tous les temps devrait soulever toute question avec ses propres employeurs, plutôt que de nuire potentiellement à la réputation de la ligue dans son ensemble.

« La Saudi Pro League est structurée selon un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.

Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions au-delà de son propre club.

Les récents transferts démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Un autre a choisi une approche différente. Il s'agit là de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés.

La compétitivité de la ligue parle d'elle-même. Avec seulement quelques points séparant les quatre premiers, la course au titre est très ouverte. Ce niveau d'équilibre reflète un système qui fonctionne comme prévu.

L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il doit être, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les fans. »

