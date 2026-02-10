Getty/GOAL
Jorge Jesus envoie un ultimatum au conseil d'administration d'Al-Nassr concernant le transfert de Cristiano Ronaldo, alors que l'avenir du contrat du joueur reste incertain.
L'avenir de Jésus directement lié à celui de Ronaldo
Ronaldo a vu la fin de son aventure saoudienne spéculée, l'attaquant de 41 ans réfléchissant à ses options. Un retour en Europe a été évoqué, potentiellement dans le club de son enfance, le Sporting, tandis que les fans du monde entier aimeraient voir le plus grand joueur de tous les temps rejoindre son éternel rival Lionel Messi à l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.
Aucune décision n'a encore été prise quant à la suite des événements, ce qui a également un impact sur l'entraîneur principal d'Al-Nassr, Jesus. Il aurait « conditionné le renouvellement de son contrat à la présence continue de son compatriote ». Le journal Al-Riyadiyah affirme qu'aucun nouvel accord ne sera conclu par l'entraîneur si Ronaldo est autorisé à partir.
La même source ajoute que « l'entraîneur ne discutera pas de son contrat, qui expire à la fin de la saison en cours, tant qu'il n'aura pas une idée plus claire de l'avenir du capitaine portugais ».
But de Ronaldo : pourquoi le GOAT a manqué deux matchs d'Al-Nassr
Ronaldo n'a pas participé aux deux derniers matchs d'Al-Nassr après avoir exprimé sa déception quant à la manière dont les fonds sont distribués par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) entre les équipes qu'il contrôle. Le transfert de Karim Benzema d'Al-Ittihad à Al-Hilal a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, souhaitait voir davantage de recrues arriver à Al-Nassr pendant le mercato hivernal, alors que le club cherche à remporter le titre de la Ligue professionnelle saoudienne. Mais aucun renfort n'est arrivé.
Cette situation aurait également irrité Jesus, qui « attendait la finalisation de deux signatures qu'il avait demandées depuis début janvier, mais ces transactions ne se sont toujours pas concrétisées ».
Al-Riyadiyah affirme que Jesus « ne devrait pas renouveler son contrat dans les circonstances actuelles, qui rendent difficile la satisfaction de ses exigences techniques ». Il a pris les rênes d'Al-Nassr avant la saison 2025-26 et a remporté 24 victoires en 30 matchs à la tête de l'équipe.
Date de retour : Quand Ronaldo rejouera-t-il ?
Ronaldo aurait assoupli sa position après avoir fait la une des journaux, et aurait repris l'entraînement. Le média portugais A Bola affirme que CR7 devrait faire son retour samedi contre Al-Fateh. Il ne participera pas au match de Ligue des champions asiatique contre Arkadag au Turkménistan mercredi.
Son refus de jouer a été soutenu par un ancien coéquipier, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos, qui a déclaré dans son podcast : « La ligue saoudienne est un phénomène étrange. Personne n'en avait entendu parler avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et maintenant ils manquent de respect à l'homme qui les a fait connaître au monde entier. Si Cristiano part demain, cette ligue perdra tout son charme. Sans Ronaldo, personne ne s'intéresserait à la ligue saoudienne. »
Contrat lucratif : le comportement de Ronaldo critiqué
D'autres ont toutefois rapidement condamné le comportement de Ronaldo. Walid Al-Faraj, animateur de télévision de renom et l'une des voix les plus respectées du football saoudien, a déclaré à propos d'un GOAT mécontent : « Cristiano Ronaldo doit savoir rester à sa place. Ce pays s'appelle l'Arabie saoudite, pas l'Arabie de Ronaldo. Il confond le rôle d'ambassadeur avec celui de manager.
Il a été décevant. C'est un employé, il gagne un salaire de millionnaire – plus qu'il n'a jamais gagné en Europe – et il doit respecter la ligue, sinon il doit partir. »
Il a ensuite commenté les frasques de Ronaldo, qui ont suscité de nombreuses critiques : « Imaginez un joueur de Manchester City refusant de jouer pour protester contre les décisions du propriétaire du club. Ou un joueur d'Arsenal refusant de disputer deux matchs parce qu'il n'est pas satisfait de l'offre de renouvellement. Il est impossible pour un joueur d'oser faire cela en Premier League. »
Le contrat de Ronaldo, qui est le plus lucratif du football mondial et lui rapporterait près de 500 000 livres sterling par jour, doit courir jusqu'en 2027. Une décision concernant son avenir à long terme pourrait être prise après qu'il aura représenté le Portugal lors de la Coupe du monde cet été.
