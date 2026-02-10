Jorge Jesus envoie un ultimatum au conseil d'administration d'Al-Nassr concernant le transfert de Cristiano Ronaldo, alors que l'avenir du contrat du joueur reste incertain.

Ronaldo a vu la fin de son aventure saoudienne spéculée, l'attaquant de 41 ans réfléchissant à ses options. Un retour en Europe a été évoqué, potentiellement dans le club de son enfance, le Sporting, tandis que les fans du monde entier aimeraient voir le plus grand joueur de tous les temps rejoindre son éternel rival Lionel Messi à l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.

Aucune décision n'a encore été prise quant à la suite des événements, ce qui a également un impact sur l'entraîneur principal d'Al-Nassr, Jesus. Il aurait « conditionné le renouvellement de son contrat à la présence continue de son compatriote ». Le journal Al-Riyadiyah affirme qu'aucun nouvel accord ne sera conclu par l'entraîneur si Ronaldo est autorisé à partir.

La même source ajoute que « l'entraîneur ne discutera pas de son contrat, qui expire à la fin de la saison en cours, tant qu'il n'aura pas une idée plus claire de l'avenir du capitaine portugais ».