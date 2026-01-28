À la veille de l’Assemblée générale de l’Olympique Lyonnais, prévue ce mercredi, le climat s’annonce électrique. Un communiqué publié mardi par les Bad Gones ravive de vieilles blessures et cible frontalement John Textor, dont un éventuel retour à Lyon passe très mal auprès des supporters.
AG de l’OL, les supporters ne veulent pas sentir la présence de John Textor
- AFP
Les Bad Gones montent au créneau avant l’AG
La prise de position ne laisse aucune place au doute. Dans un message particulièrement ferme, les Bad Gones, principal groupe de supporters de l’OL, ont clairement fait savoir qu’ils ne souhaitent pas voir John Textor réapparaître dans le paysage lyonnais lors de l’Assemblée générale du club.
Tous les actionnaires d’Eagle Football Group, dont l’Américain, ont pourtant été conviés à ce rendez-vous institutionnel. Une perspective qui crispe profondément les tribunes, au point que le Kop Virage Nord s’est associé à cette contestation publique.
- AFP
Un passé encore trop lourd à digérer
Pour les supporters, le souvenir du passage de John Textor à la tête de l’OL reste vif. Trop vif. L’ancien président, en poste de décembre 2022 à juin 2025, symbolise une période sombre marquée par une gestion jugée chaotique et une rétrogradation administrative en Ligue 2, évitée in extremis après sa mise en retrait.
Remplacé par Michele Kang il y a seulement sept mois, Textor demeure, aux yeux des Bad Gones, un acteur dont le club n’a toujours pas pansé les plaies. Le communiqué insiste sur le travail actuellement mené pour redresser la situation et dénonce toute tentative de retour en arrière.
« Alors même que le travail de la direction pour remonter la pente est en cours, l'idée de voir celui qui a failli couler notre club venir se pavaner nous est insupportable. John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de notre club. Si jamais il venait donc à être présent, c'est le devoir et l'honneur de chaque actionnaire de lui signifier que sa place n'est pas, et n'a jamais été là », peut-on lire.
- AFP
Des mots très durs et une référence culte
Le ton employé tranche nettement avec les usages. John Textor se voit qualifié de « cowboy de pacotille », tandis que les Bad Gones disent « [espérer] que tous les amoureux du club partagent [leur] avis ».
Le communiqué cite aussi Michel Audiard et Les Tontons flingueurs, avec le célèbre « Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Une référence lourde de sens, suivie d’un rappel du contexte personnel de l’Américain.
« Vu son pedigree, il est donc bien possible qu'il ose venir, alors qu'il est acculé à Botafogo et en attente d'un procès en Angleterre contre un fonds d'investissement US à qui, devinez quoi... il devrait beaucoup d'argent », ajoute la note.
- Getty Images
Une conclusion sans ambiguïté
Le message se conclut sans détour. Trois mots. Sans filtre. « Textor dehors ! ». Une formule nette qui résume l’état d’esprit d’une partie du peuple lyonnais à l’approche d’une Assemblée générale qui s’annonce tout sauf anodine.