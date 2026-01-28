AG de l’OL, les supporters ne veulent pas sentir la présence de John Textor

Pour les supporters, le souvenir du passage de John Textor à la tête de l’OL reste vif. Trop vif. L’ancien président, en poste de décembre 2022 à juin 2025, symbolise une période sombre marquée par une gestion jugée chaotique et une rétrogradation administrative en Ligue 2, évitée in extremis après sa mise en retrait.

Remplacé par Michele Kang il y a seulement sept mois, Textor demeure, aux yeux des Bad Gones, un acteur dont le club n’a toujours pas pansé les plaies. Le communiqué insiste sur le travail actuellement mené pour redresser la situation et dénonce toute tentative de retour en arrière.

« Alors même que le travail de la direction pour remonter la pente est en cours, l'idée de voir celui qui a failli couler notre club venir se pavaner nous est insupportable. John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de notre club. Si jamais il venait donc à être présent, c'est le devoir et l'honneur de chaque actionnaire de lui signifier que sa place n'est pas, et n'a jamais été là », peut-on lire.