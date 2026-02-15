La polémique enfle autour du Stade Rennais. Une semaine après l’écartement de son Brice Samba par Habib Beye, de nouvelles accusations médiatiques ont ravivé les tensions en interne, poussant le club breton à sortir du silence. Face aux rumeurs relayées publiquement, Rennes a décidé de répondre avec fermeté et d’envisager des actions judiciaires. Une réaction qui relance un dossier déjà sensible et qui éclaire les coulisses d’un conflit devenu explosif.
Affaire Beye - Samba, Rennes contre-attaque
- AFP
Les graves révélations sur l’écartement de Brice Samba par Habib Beye
La controverse a pris une nouvelle dimension après les déclarations diffusées dans l’émission « L’Équipe du soir » sur La Chaîne L'Équipe, où le présentateur Olivier Ménard a affirmé avoir « appris une petite histoire ». Il a ensuite détaillé : « Il y a sept jours était écarté Brice Samba par Habib Beye. Ce dernier (Samba), fêtard, arrivait à l'entraînement - je vais mettre des guillemets - très fatigué de faire la fête. »
L’animateur a poursuivi en affirmant : « Habib Beye a vu et a demandé du soutien à Arnaud Pouille (président du club, NDLR), et ce que j'ai appris, c'est que le capitaine de soirée de Brice Samba, c'est Arnaud Pouille. Il perd son vestiaire mais est-ce que finalement c'est une sorte de jeu de dupes? » Ces propos ont immédiatement suscité l’indignation de Rennes, qui considère ces affirmations comme infondées et particulièrement préjudiciables à l’image du club.
- AFP
Rennes va saisir la justice pour l’affaire Beye - Samba
Dans un communiqué officiel, Rennes a exprimé « sa profonde stupéfaction suite aux propos mensongers et scandaleux tenus à l’encontre de son gardien de but et de son président ». Le club breton a également averti qu’il allait saisir ses avocats afin de défendre ses intérêts, ajoutant : « Face à ces informations totalement erronées formulées sans qu’aucune prise de contact préalable n’ait été établie avec le club pour en vérifier l'authenticité, le SRFC va saisir et mandater ses avocats afin de préserver et défendre au mieux ses intérêts et ceux des personnes mises en cause. »
Cette réaction ferme illustre la volonté de Rennes de reprendre la maîtrise de sa communication après plusieurs jours de spéculations. Selon les informations rapportées par RMC Sport, la direction souhaite mettre un terme rapide aux rumeurs qui alimentent la crise et protéger les figures impliquées dans cette affaire.
- AFP
Un contexte sportif déjà explosif à Rennes
Avant même cette polémique, Rennes traversait une période agitée. Habib Beye, viré depuis Rennes et en attente d’une audience devant la LFP mardi prochain, avait surpris en écartant Brice Samba contre Lens, il y a une semaine (3-1). À l’époque, le technicien sénégalais avait expliqué : « Un coach ne se pose pas la question de savoir si ses joueurs sont avec lui. Le coach est garant du respect de l'institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces choses là ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans le groupe. Je n'ai pas à vous dire ce qu'il a fait, mais je viens de répondre à votre question. »
Depuis cet épisode, Rennes tente de stabiliser son environnement sportif tout en gérant les conséquences médiatiques de cette affaire. Le club breton insiste sur la nécessité de préserver la cohésion interne. Dans ce climat déjà tendu, la diffusion de nouvelles accusations publiques a renforcé la détermination du Stade Rennais à défendre son image et à répondre juridiquement si nécessaire, signe que le dossier est loin d’être refermé.