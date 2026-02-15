Affaire Beye - Samba, Rennes contre-attaque

La controverse a pris une nouvelle dimension après les déclarations diffusées dans l’émission « L’Équipe du soir » sur La Chaîne L'Équipe, où le présentateur Olivier Ménard a affirmé avoir « appris une petite histoire ». Il a ensuite détaillé : « Il y a sept jours était écarté Brice Samba par Habib Beye. Ce dernier (Samba), fêtard, arrivait à l'entraînement - je vais mettre des guillemets - très fatigué de faire la fête. »

L’animateur a poursuivi en affirmant : « Habib Beye a vu et a demandé du soutien à Arnaud Pouille (président du club, NDLR), et ce que j'ai appris, c'est que le capitaine de soirée de Brice Samba, c'est Arnaud Pouille. Il perd son vestiaire mais est-ce que finalement c'est une sorte de jeu de dupes? » Ces propos ont immédiatement suscité l’indignation de Rennes, qui considère ces affirmations comme infondées et particulièrement préjudiciables à l’image du club.