CAF Awards, Ademola Lookman sacré Ballon d'Or africain

L’attaquant nigérian de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, est élu joueur africain de l’année 2024.

La cérémonie des CAF Awards 2024 avait lieu ce lundi à Marrakech au Maroc. Plusieurs distinctions étaient prévues dont celle tant attendue du Ballon d’Or africain. Un prix qui est revenu au Nigérian Ademola Lookman.

Ademola Lookman s’adjuge le Ballon d’Or africain

Ademola Lookman est le meilleur joueur africain de l’année. En lice avec Achraf Hakimi (Maroc), Serhou Guirassy (Guinée), Ronwen Williams (Afrique du Sud) et Simon Adingra (Côte d’Ivoire), le Nigérian a été plébiscité par les votants après son année 2024 exceptionnelle. Finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 décalée en 2024 avec le Nigéria, Ademola Lookman a été exceptionnel avec l’Atalanta Bergame. Avec 17 buts et 9 passes décisives, l’ailier des Super Eagles a permis notamment au club italien de remporter la Ligue Europa avec son triplé en finale contre le Bayer Leverkusen. Cette saison, l’ancien attaquant de Leicester est déjà à 11 buts et 5 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues avec l’Atalanta Bergame.

Le succès d’Ademola Lookman est mérité, d’autant plus qu’il est le seul joueur africain à être nominé au Ballon d’Or France Football cette année où il a fini 14e au classement. Souvent gêné par les blessures ces dernières saisons, l’ex-joueur de Leipzig n’en revient pas de toucher le graal cette année. « Je veux remercier tout le monde pour leur support et l’amour qu’ils m’ont donné. Je remercie ma famille et ma nation qui m’a reconnu comme meilleur joueur d’Afrique. C’est incroyable pour moi, j’en suis fier », a déclaré le Nigérian sur la scène du Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech, ce lundi. Pour rappel, Ademola Lookman succède au palmarès du Ballon d’Or africain à son compatriote, Victor Osimhen, vainqueur en 2023.