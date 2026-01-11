AC Milan : son cauchemar des "petits" se rejoue à Florence, et sans son maestro

Ce match sera un test d'autant plus important que, pour la première fois de la saison en championnat, Luka Modrić ne sera pas titulaire. Massimiliano Allegri l'a lui-même annoncé : « Il sera difficilement sur le terrain, nous verrons. Je pense qu'il sera sur le banc ». Le Milan devra donc se passer, au moins au coup d'envoi, de celui qui est devenu le véritable phare de son milieu de terrain. Le Croate de 40 ans est celui par qui tous les ballons passent, celui qui voit les lignes de passes que les autres ne voient pas. La tâche de le remplacer sera immense, surtout face à une équipe regroupée où sa créativité aurait été précieuse.