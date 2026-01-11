Le match nul miraculeux obtenu contre le Genoa n'a, pour une fois, pas laissé un goût trop amer. Car l'AC Milan, ce jour-là, est passé bien plus près de la défaite que de la victoire. Mais le fond du problème reste le même : jusqu'à présent, les Rossoneri ont affiché des difficultés alarmantes face aux équipes de bas de tableau. Ce week-end, le déplacement sur la pelouse de la Fiorentina, avant-dernière du classement, ressemble donc à un véritable examen de passage. Un match crucial, non seulement pour rester au contact de la tête du championnat, mais aussi pour profiter du choc au sommet entre l'Inter et le Napoli.
AC Milan : son cauchemar des "petits" se rejoue à Florence, et sans son maestro
- AFP
Le paradoxe des "petits"
L'AC Milan aborde cette journée en deuxième position, à seulement trois points du leader. Pourtant, son classement pourrait être bien meilleur si le club avait su faire le travail contre les équipes supposées plus faibles. Les chiffres ne mentent pas : les Rossoneri n'ont pris que deux points contre les trois promus, et n'ont pas réussi à battre Parme ou le Genoa, deux autres équipes qui luttent pour le maintien. Certes, il y a eu des victoires contre Lecce ou Vérone, mais ce n'est pas suffisant. Avec un peu plus de constance, Milan aurait pu virer en tête à la mi-saison. Ce match à Florence est l'occasion de prouver que la leçon a été retenue.
Profiter du choc au sommet
Le calendrier, pour une fois, semble favorable au Milan. Pendant que les hommes d'Allegri affronteront une équipe qui joue sa survie, leurs deux concurrents directs, l'Inter et le Napoli, s'affronteront dans un choc qui laissera forcément des plumes. Une victoire à Florence permettrait donc au Milan de grappiller des points sur l'un des deux, voire sur les deux en cas de match nul. C'est une opportunité en or de frapper un grand coup dans la course au Scudetto. Mais pour cela, il faudra d'abord surmonter ses propres démons.
- Getty Images
Jouer sans le maestro
Ce match sera un test d'autant plus important que, pour la première fois de la saison en championnat, Luka Modrić ne sera pas titulaire. Massimiliano Allegri l'a lui-même annoncé : « Il sera difficilement sur le terrain, nous verrons. Je pense qu'il sera sur le banc ». Le Milan devra donc se passer, au moins au coup d'envoi, de celui qui est devenu le véritable phare de son milieu de terrain. Le Croate de 40 ans est celui par qui tous les ballons passent, celui qui voit les lignes de passes que les autres ne voient pas. La tâche de le remplacer sera immense, surtout face à une équipe regroupée où sa créativité aurait été précieuse.
- AFP
Une équipe remaniée
Pour ne rien arranger, Allegri doit aussi composer avec un Adrien Rabiot diminué, même s'il devrait tenir sa place. En attaque, il pourrait choisir de se passer de la vitesse de Leão pour s'appuyer sur le poids d'un véritable avant-centre comme Niclas Füllkrug. Des ajustements rendus nécessaires par un calendrier chargé, avec trois matchs en une semaine. L'équipe devra digérer ces changements rapidement si elle veut s'imposer dans un match qui s'annonce bien plus compliqué qu'il n'y paraît.
Une Fiorentina métamorphosée
Car le Milan n'affrontera pas la même équipe qu'il a battue 2-1 en octobre. Depuis quelques semaines, la Fiorentina a retrouvé des couleurs. Le passage à un nouveau système de jeu a permis de relancer des joueurs en difficulté. Les sept points pris lors des quatre derniers matchs ont ravivé l'espoir d'un maintien qui semblait compromis. Le Milan trouvera face à lui une équipe en confiance, qui ne se présentera pas en victime expiatoire. L'air a changé à Florence. Et les Rossoneri sont prévenus : ce match n'aura rien d'une formalité.