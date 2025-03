À trois jours du PSG - OM, Clément Turpin au cœur d’un énorme scandale en Italie !

L’arbitrage de Clement Turpin lors du match Athletic Bilbao - Roma en Ligue Europa suscite une vive polémique en Italie. Pas l'idéal avant PSG - OM.

Le match entre l’AS Roma et l’Athletic Bilbao, jeudi soir en Ligue Europa, s’est transformé en cauchemar pour les Giallorossi, largement battus (3-0) et éliminés de la compétition. Mais au-delà du score, c’est l’arbitrage du Français Clement Turpin qui cristallise la colère des médias italiens. Dès la 11e minute, le défenseur allemand Mats Hummels a été expulsé pour une faute sur Sannadi. Une décision jugée très sévère par le Corriere dello Sport, qui estime que les critères d'une annihilation d'une action de but si l'attaquant va vers le but n’étaient pas remplis. L'équipe basque était encore loin du but, et un coéquipier de Hummels, Gianluca Mancini, semblait en position de couvrir l’action.