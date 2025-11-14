Graham Potter peut-il relancer Isak, Gyokeres et la Suède avant la Coupe du monde 2026 ?

La nomination de Potter comme successeur de Dahl Tomasson a surpris de nombreux observateurs de Premier League, étant donné qu'il avait été limogé de ses deux postes précédents, à Chelsea et West Ham. « Il a gagné à la loterie avec le poste en Suède », a déclaré l'ancien attaquant de Manchester United Dwight Yorke à Snabbare. « Après la façon dont ça s'est terminé pour lui à West Ham, avoir probablement les deux plus grands noms du football britannique en termes de mercato estival avec Alexander Isak et Viktor Gyokeres, ça n'arrive pas très souvent. Tout s'est passé si vite aussi, mais je pense que Potter était juste au bon endroit au bon moment et parfois c'est tout ce qui est nécessaire. Je ne dirai pas que c'était juste de la chance, mais on parle parfois d'obtenir l'opportunité dont on a besoin. Eh bien, il l'a eue, et tout dépend maintenant de ce qu'il va en faire. »

C'est certainement une excellente opportunité pour Potter de restaurer une réputation autrefois stellaire, et ses liens avec la Suède devraient certainement l'aider. L'homme de 50 ans est évidemment surtout connu pour l'équipe esthétiquement plaisante qu'il a construite à Brighton. C'est en Suède qu'il s'est forgé une réputation comme l'un des jeunes entraîneurs anglais les plus prometteurs, l'ancien latéral gauche de York City ayant fait passer Östersund de la quatrième division à l'élite lors d'un remarquable mandat de sept ans qui a également comporté un triomphe en Coupe de Suède et une célèbre victoire en Ligue Europa contre l'Arsenal d'Arsène Wenger à l'Emirates.

La nomination d'un entraîneur aussi médiatique a donc été considérée comme un sacré coup en Suède, d'autant plus que Potter avait clairement indiqué auparavant qu'il était prêt à accepter un salaire relativement modeste car il était très enthousiaste à l'idée du défi. « C'est normalement le problème lorsque la fédération suédoise doit nommer un manager », a déclaré l'ex-défenseur central de West Brom Olsson à Sky Sports, « car le salaire n'est pas le plus élevé, donc ils ne peuvent pas vraiment viser les plus grands noms. Mais le lien de Potter avec le football suédois est important à cause de ce qu'il a fait à Östersund, et aussi à cause de son staff, son adjoint Björn Hamberg a été avec lui à Brighton et Chelsea. Les supporters suédois le considèrent un peu comme l'un des leurs, donc c'était une nomination facile à vendre et, en termes d'équilibre, ses qualités de leadership montrent qu'il peut créer un sentiment d'harmonie dans un bon groupe de joueurs. »