Graham Potter peut-il relancer Isak, Gyokeres et la Suède avant la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters de Chelsea et West Ham (et peut-être même certains joueurs) contesteraient évidemment l'évaluation positive des qualités de leadership de Potter par Olsson. Il aurait été qualifié de « béni-oui-oui » par certains membres de l'effectif à Stamford Bridge et surnommé de manière dérogatoire « Harry » ou « Poudlard ». Cependant, le simple fait de parler la langue locale lors de sa première conférence de presse en tant que patron de la Suède a permis à Potter de faire une première impression bien plus positive que Tomasson, qui ne s'est jamais adressé à la presse qu'en anglais.
« C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je suis très fier », a-t-il déclaré. « Je comprends bien le football suédois, et je pense juste que, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, il est important d'au moins essayer de parler la langue. Je ne dirais pas que je suis déjà de retour à niveau, pour être honnête. Évidemment, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé suédois, et je n'étais pas particulièrement fluide quand je suis parti. Donc, ça a été un peu un mélange de remise à niveau, tout en regardant des matches et en observant des joueurs, et en m'assurant que nous ayons une équipe et un groupe avec lesquels nous pouvons avancer maintenant. »
Ce n'est évidemment pas une situation idéale. Potter prend en main une équipe en manque de confiance au milieu d'une campagne de qualification. Néanmoins, le simple fait que Tomasson ait été limogé devrait remonter le moral de joueurs comme Elanga, qui aurait eu des problèmes avec le « satané système » du Danois. Le capitaine Victor Lindelöf a également été mis dans une position délicate par la brouille publique de Tomasson avec le gardien Olsen, qui a juré de ne plus jamais jouer pour l'entraîneur après avoir été écarté pour le match du mois dernier contre les Suisses.
Curieusement, le fait que la Suède soit déjà hors course pour la qualification automatique est également un avantage pour Potter. La seule façon dont ils peuvent désormais se qualifier pour la Coupe du monde est par les barrages, auxquels les Scandinaves sont quasi certains de participer après avoir remporté leur groupe de Ligue des nations. En conséquence, les deux premiers matches de Potter, contre la Suisse et la Slovénie, sont en quelque sorte des essais gratuits, des occasions pour lui de préparer les matches à élimination directe de mars qui décideront si la Suède va à la Coupe du monde, et si le contrat à court terme du manager est prolongé.
Le problème est que Gyokeres est actuellement indisponible en raison d'une blessure, tandis qu'Isak n'a pas joué une minute de football compétitif pour Liverpool depuis le 22 octobre, ce qui signifie qu'il y aura incontestablement une limite au temps de jeu que le transfert record britannique peut se permettre. Dans ce contexte, il pourrait bien être difficile pour Potter de faire redémarrer la Suède, du moins initialement. Comme Tomasson l'a déploré avant son limogeage : « Nous avons oublié comment marquer des buts et je ne sais pas pourquoi. »
Potter a essentiellement deux matches et cinq mois pour trouver une réponse. S'il n'y parvient pas, la fédération suédoise devra compter le coût considérable de ne pas se qualifier pour une deuxième Coupe du monde consécutive, malgré la possession de deux des attaquants les plus précieux du football actuel.