Graham Potter peut-il relancer Isak, Gyokeres et la Suède avant la Coupe du monde 2026 ?

Graham Potter, limogé de West Ham il y a un mois, prend en main la Suède éliminée de la course à la qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Jon Dahl Tomasson, premier sélectionneur étranger du pays, a été licencié après une série catastrophique : deux défaites contre le Kosovo et une élimination prématurée. L'Anglais de 50 ans hérite d'une attaque valorisée à 310 millions d'euros avec Alexander Isak et Viktor Gyokeres, mais incapable de marquer. La Suède ne peut plus se qualifier que par les barrages en mars. Potter a deux matches et cinq mois pour redonner confiance.

Il y a un an, la Suède semblait de nouveau sur la bonne voie. Une équipe qui n'avait réussi à se qualifier ni pour la Coupe du monde 2022 ni pour l'Euro 2024 volait sous Jon Dahl Tomasson, avec Alexander Isak et Viktor Gyokeres qui marquaient librement dans un onze résolument offensif. Depuis, le premier sélectionneur étranger de l'histoire du pays est devenu le premier entraîneur de l'histoire de la Suède à être relevé de ses fonctions avant l'expiration de son contrat.

La fédération de football du pays (SvFF) estimait n'avoir d'autre choix que d'agir, car l'atmosphère autour de l'équipe de Dahl Tomasson, et prétendument en son sein, était devenue toxique. Le « bâtard danois » a été limogé avant même la fin de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. De manière intrigante, la Suède s'est tournée vers un autre sélectionneur étranger pour ressusciter ses espoirs de décrocher une place au tournoi de l'été prochain en Amérique du Nord, avec l'Anglais Graham Potter qui a pris les rênes moins d'un mois après avoir été viré de West Ham.

Où tout a-t-il donc mal tourné pour Dahl Tomasson ? Et Potter est-il vraiment l'homme de la situation pour tirer le meilleur d'une équipe dotée d'une attaque valorisée à 310 millions d'euros qui peine actuellement à marquer et souffre d'une crise collective de confiance ?

    Le changement de cap sous Tomasson

    L'équipe nationale suédoise semblait avoir touché le fond après avoir raté l'Euro 2024. Depuis 1996, elle n'avait pas échoué à atteindre la phase finale, mais cette fois, elle ne s'en était même pas approchée. La Suède n'a remporté que trois de ses matches de qualification et a terminé à neuf points de l'Autriche, deuxième, et à dix du vainqueur du groupe, la Belgique. Étant donné que la Suède avait également été éliminée lors des barrages pour le Qatar 2022 par la Pologne, la SvFF a sans surprise estimé qu'il était temps de mettre fin aux sept années de Janne Andersson à la tête de l'équipe.

    La fédération a également nommé Kim Källström comme nouveau directeur du football. Le milieu de terrain retraité, qui a disputé 131 matches avec la Suède (et quatre avec Arsenal !), a été immédiatement chargé de trouver un successeur digne d'Andersson. « C'est la priorité numéro un », a déclaré Källström le 6 décembre 2023. « Mais je pense que nous devons prendre notre temps. Nous devons analyser un peu où nous en sommes, pourquoi nous y sommes, où nous voulons aller, comment nous pouvons y arriver, et qui sont les personnes qui vont mettre tout cela en œuvre. »

    Källström a finalement décidé que l'homme pour redresser l'équipe nationale était Dahl Tomasson, l'ancien attaquant danois qui venait de quitter Blackburn Rovers d'un « commun accord » après une série de huit matches de Championship sans victoire.

    L'embellie éphémère en Ligue des nations

    Tomasson a perdu trois de ses quatre premiers matches, dont une défaite 2-1 dans son Danemark natal, mais c'étaient tous des matches amicaux. Lorsque l'action compétitive a commencé en septembre 2024, la Suède a soudainement pris feu, et la décision audacieuse de Tomasson de s'éloigner du 4-4-2 traditionnel de l'équipe nationale semblait en être la principale raison.

    De nombreux observateurs soutenaient qu'Isak et Gyokeres ne pouvaient pas jouer ensemble, qu'ils étaient trop similaires. Pourtant, le duo a combiné 12 buts lors des quatre matches de Ligue des nations qu'ils ont disputés côte à côte au sommet de l'audacieux 3-4-1-2 de Tomasson. « Certains observateurs ont parlé de révolution mais, avant tout, je vois mon objectif comme un renversement des mauvais résultats en construisant un nouveau style et une nouvelle équipe », a déclaré l'ancien entraîneur de Malmö à Bold.dk. Tomasson a reconnu que tout le monde n'était pas convaincu par son approche aventureuse, principalement en raison du niveau des adversaires de la Suède dans leur groupe C de Ligue des nations (Slovaquie, Estonie et Azerbaïdjan).

    « Je constate qu'il y a encore des gens sceptiques quant à savoir si nous pouvons jouer aussi offensivement contre de meilleures nations », a-t-il déclaré, « mais bien que nous jouions offensivement, nous ne le faisons pas naïvement. » Cependant, lorsque la tactique de Tomasson a été vraiment testée pour la première fois lors des qualifications pour la Coupe du monde, les résultats ont été désastreux.

    L'effondrement en qualifications

    Même si Isak n'était pas apte pour le match d'ouverture de la Suède contre la Slovénie le 5 septembre en raison de sa grève estivale professionnellement réussie mais physiquement préjudiciable, les Scandinaves auraient dû débuter leur campagne par une victoire à Ljubljana. Cependant, malgré avoir mené à deux reprises, d'abord par Anthony Elanga puis Yasin Ayari, ils ont dilapidé deux points dans la dernière minute du temps réglementaire à cause d'une erreur du gardien Robin Olsen.

    Pire encore trois jours plus tard, avec une défaite désastreuse 2-0 au Kosovo. À ce stade, la foi dans l'entraîneur vacillait déjà. Il restait encore quatre journées, mais le sentiment dans les médias était que leurs espoirs de qualification automatique étaient déjà terminés après avoir perdu contre une équipe classée 95e au monde à l'époque.

    L'ancien ailier Freddie Ljungberg a qualifié la performance contre le Kosovo d'« épouvantable », Expressen l'a qualifiée de « trahison », tandis que Goteborgs-Posten a affirmé : « La lutte est maintenant si raide qu'il est impossible de voir comment une équipe nationale suédoise sous Jon Dahl Tomasson sera capable de regagner la confiance qu'elle n'a pas réussi à insuffler au cours de l'année et demie écoulée. »

    Malheureusement pour l'entraîneur sous pression, la presse suédoise de plus en plus sceptique allait avoir raison.

    La débâcle contre la Suisse

    Pour avoir une réelle chance de coiffer la Suisse au poteau dans le groupe B de l'UEFA, la Suède devait absolument battre les hommes de Murat Yakin à Solna le 10 octobre. Malgré la possibilité d'associer à nouveau Isak et Gyokeres dès la première minute tandis qu'Elanga se contentait d'une place sur le banc, les hôtes n'ont pas cadré un seul tir dans une défaite embarrassante et apathique 2-0.

    Sans surprise, l'équipe impuissante de Tomasson a été huée en quittant le terrain, alors que la tristement célèbre banderole « JDT Out, bâtard danois » était déployée dans les tribunes. « C'était terrible », a déclaré le défenseur Emil Holm à Aftonbladet. « Il ne devrait pas y avoir de telles choses. Je comprends que les gens soient déçus, mais écrire des choses comme ça, c'est vraiment le comble. »

    Tomasson a réagi avec une admirable diplomatie au fait que sa nationalité soit ainsi mise en cause de manière aussi peu élégante, tout en essayant désespérément de vanter les chances de la Suède de maintenir vivant leur rêve de Coupe du monde. « Je comprends les supporters, ils veulent des résultats et des victoires », a-t-il déclaré aux journalistes. « Le football, c'est de l'émotion. Les supporters sont inquiets, nous devons gérer cela, parce que ce résultat était une gifle. Mais nous ne sommes pas encore éliminés. Je crois que nous pouvons nous qualifier pour la Coupe du monde avec cette équipe. »

    Le lundi suivant, la Suède allait à nouveau être battue par le Kosovo, cette fois 1-0 à Göteborg, ce qui signifiait que même une deuxième place était désormais hors de portée. La Suède était clairement « complètement brisée », comme l'a dit le défenseur retraité Jonas Olsson sur Viaplay, et la fédération s'est rapidement tournée vers Potter pour redresser l'équipe nationale.

    Potter, l'homme providentiel ?

    La nomination de Potter comme successeur de Dahl Tomasson a surpris de nombreux observateurs de Premier League, étant donné qu'il avait été limogé de ses deux postes précédents, à Chelsea et West Ham. « Il a gagné à la loterie avec le poste en Suède », a déclaré l'ancien attaquant de Manchester United Dwight Yorke à Snabbare. « Après la façon dont ça s'est terminé pour lui à West Ham, avoir probablement les deux plus grands noms du football britannique en termes de mercato estival avec Alexander Isak et Viktor Gyokeres, ça n'arrive pas très souvent. Tout s'est passé si vite aussi, mais je pense que Potter était juste au bon endroit au bon moment et parfois c'est tout ce qui est nécessaire. Je ne dirai pas que c'était juste de la chance, mais on parle parfois d'obtenir l'opportunité dont on a besoin. Eh bien, il l'a eue, et tout dépend maintenant de ce qu'il va en faire. »

    C'est certainement une excellente opportunité pour Potter de restaurer une réputation autrefois stellaire, et ses liens avec la Suède devraient certainement l'aider. L'homme de 50 ans est évidemment surtout connu pour l'équipe esthétiquement plaisante qu'il a construite à Brighton. C'est en Suède qu'il s'est forgé une réputation comme l'un des jeunes entraîneurs anglais les plus prometteurs, l'ancien latéral gauche de York City ayant fait passer Östersund de la quatrième division à l'élite lors d'un remarquable mandat de sept ans qui a également comporté un triomphe en Coupe de Suède et une célèbre victoire en Ligue Europa contre l'Arsenal d'Arsène Wenger à l'Emirates.

    La nomination d'un entraîneur aussi médiatique a donc été considérée comme un sacré coup en Suède, d'autant plus que Potter avait clairement indiqué auparavant qu'il était prêt à accepter un salaire relativement modeste car il était très enthousiaste à l'idée du défi. « C'est normalement le problème lorsque la fédération suédoise doit nommer un manager », a déclaré l'ex-défenseur central de West Brom Olsson à Sky Sports, « car le salaire n'est pas le plus élevé, donc ils ne peuvent pas vraiment viser les plus grands noms. Mais le lien de Potter avec le football suédois est important à cause de ce qu'il a fait à Östersund, et aussi à cause de son staff, son adjoint Björn Hamberg a été avec lui à Brighton et Chelsea. Les supporters suédois le considèrent un peu comme l'un des leurs, donc c'était une nomination facile à vendre et, en termes d'équilibre, ses qualités de leadership montrent qu'il peut créer un sentiment d'harmonie dans un bon groupe de joueurs. »

    Une première impression encourageante

    Les supporters de Chelsea et West Ham (et peut-être même certains joueurs) contesteraient évidemment l'évaluation positive des qualités de leadership de Potter par Olsson. Il aurait été qualifié de « béni-oui-oui » par certains membres de l'effectif à Stamford Bridge et surnommé de manière dérogatoire « Harry » ou « Poudlard ». Cependant, le simple fait de parler la langue locale lors de sa première conférence de presse en tant que patron de la Suède a permis à Potter de faire une première impression bien plus positive que Tomasson, qui ne s'est jamais adressé à la presse qu'en anglais.

    « C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je suis très fier », a-t-il déclaré. « Je comprends bien le football suédois, et je pense juste que, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, il est important d'au moins essayer de parler la langue. Je ne dirais pas que je suis déjà de retour à niveau, pour être honnête. Évidemment, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé suédois, et je n'étais pas particulièrement fluide quand je suis parti. Donc, ça a été un peu un mélange de remise à niveau, tout en regardant des matches et en observant des joueurs, et en m'assurant que nous ayons une équipe et un groupe avec lesquels nous pouvons avancer maintenant. »

    Ce n'est évidemment pas une situation idéale. Potter prend en main une équipe en manque de confiance au milieu d'une campagne de qualification. Néanmoins, le simple fait que Tomasson ait été limogé devrait remonter le moral de joueurs comme Elanga, qui aurait eu des problèmes avec le « satané système » du Danois. Le capitaine Victor Lindelöf a également été mis dans une position délicate par la brouille publique de Tomasson avec le gardien Olsen, qui a juré de ne plus jamais jouer pour l'entraîneur après avoir été écarté pour le match du mois dernier contre les Suisses.

    Curieusement, le fait que la Suède soit déjà hors course pour la qualification automatique est également un avantage pour Potter. La seule façon dont ils peuvent désormais se qualifier pour la Coupe du monde est par les barrages, auxquels les Scandinaves sont quasi certains de participer après avoir remporté leur groupe de Ligue des nations. En conséquence, les deux premiers matches de Potter, contre la Suisse et la Slovénie, sont en quelque sorte des essais gratuits, des occasions pour lui de préparer les matches à élimination directe de mars qui décideront si la Suède va à la Coupe du monde, et si le contrat à court terme du manager est prolongé.

    Le problème est que Gyokeres est actuellement indisponible en raison d'une blessure, tandis qu'Isak n'a pas joué une minute de football compétitif pour Liverpool depuis le 22 octobre, ce qui signifie qu'il y aura incontestablement une limite au temps de jeu que le transfert record britannique peut se permettre. Dans ce contexte, il pourrait bien être difficile pour Potter de faire redémarrer la Suède, du moins initialement. Comme Tomasson l'a déploré avant son limogeage : « Nous avons oublié comment marquer des buts et je ne sais pas pourquoi. »

    Potter a essentiellement deux matches et cinq mois pour trouver une réponse. S'il n'y parvient pas, la fédération suédoise devra compter le coût considérable de ne pas se qualifier pour une deuxième Coupe du monde consécutive, malgré la possession de deux des attaquants les plus précieux du football actuel.