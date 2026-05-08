« Dick Advocaat ne peut pas se permettre une telle décision ! »

Dans sa chronique publiée dans De Telegraaf, Wim Kieft analyse la situation de l’équipe nationale de Curaçao. Normalement, le sélectionneur Fred Rutten doit conduire la sélection à la Coupe du monde, mais des rumeurs persistantes évoquent le retour de l’apprécié Dick Advocaat.

Dans sa chronique hebdomadaire, l’ancien international néerlandais parle même d’un « feuilleton », évoquant « divers acteurs qui se mobilisent soudainement pour le retour d’Advocaat, tandis que le président de la fédération continue de soutenir Rutten, tout en admettant que les internationaux préfèrent voir Advocaat revenir plutôt que de poursuivre avec Rutten ».

À quelques semaines du Mondial, l’ancien buteur estime qu’Advocaat doit rester en retrait. « Malgré ce coup de grâce porté à Rutten, Advocaat ne peut pas se permettre de prendre la relève à Curaçao. Il est par ailleurs absurde qu’un groupe de joueurs, après une si brève collaboration avec Rutten, exprime publiquement ses préférences et mine ainsi la position de l’entraîneur en place. »

Kieft s’interroge : pourquoi Rutten devrait-il démissionner à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? « Tout le monde perçoit la différence entre Advocaat et Rutten, mais la manière dont les choses se déroulent est irrationnelle. »

Advocaat avait quitté son poste pour des raisons personnelles, et Rutten lui avait succédé. L’ancien entraîneur du PSV bénéficie du soutien total de la fédération de Curaçao. « Fred Rutten sera le sélectionneur de Curaçao à la Coupe du monde », a confirmé le président de la fédération, Gilbert Martina.

Rutten a entamé son intérim par deux défaites en matches amicaux, ce qui a attisé les critiques. Au Mondial, l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire seront ses adversaires dans le groupe de la phase de poules.