Les ventes de billets pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont actuellement moins dynamiques que celles des autres rencontres

Même lieu, même compétition, mais des ventes de billets nettement moins élevées.

L'équipe nationale masculine des États-Unis ne suscite manifestement pas le même engouement que les sélections qui se préparent à disputer la Coupe du monde de la FIFA.

Selon un document obtenu par le New York Times, les ventes de billets pour le match d’ouverture de l’USMNT face au Paraguay, le 12 juin 2026 au SoFi Stadium de Los Angeles, sont nettement inférieures à celles de plusieurs autres rencontres programmées dans l’antre des Chargers de Los Angeles (NFL).

Daté du 10 avril, ce document fait état de 40 934 billets vendus pour le match d’ouverture des États-Unis. À titre de comparaison, 50 661 billets ont déjà été achetés pour le match Iran-Nouvelle-Zélande, programmé trois jours plus tard dans la même enceinte de 69 650 places. Bien que ces chiffres n’intègrent pas encore les forfaits d’hospitalité et les billets réservés aux partenaires, ils ne constituent pas un signal encourageant quant à l’engouement pour l’équipe nationale américaine sur son propre sol.