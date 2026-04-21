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Les ventes de billets pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont actuellement moins dynamiques que celles des autres rencontres
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Les ventes de billets pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont à la traîne par rapport à celles des autres rencontres disputées au SoFi Stadium.
Même lieu, même compétition, mais des ventes de billets nettement moins élevées.
L'équipe nationale masculine des États-Unis ne suscite manifestement pas le même engouement que les sélections qui se préparent à disputer la Coupe du monde de la FIFA.
Selon un document obtenu par le New York Times, les ventes de billets pour le match d’ouverture de l’USMNT face au Paraguay, le 12 juin 2026 au SoFi Stadium de Los Angeles, sont nettement inférieures à celles de plusieurs autres rencontres programmées dans l’antre des Chargers de Los Angeles (NFL).
Daté du 10 avril, ce document fait état de 40 934 billets vendus pour le match d’ouverture des États-Unis. À titre de comparaison, 50 661 billets ont déjà été achetés pour le match Iran-Nouvelle-Zélande, programmé trois jours plus tard dans la même enceinte de 69 650 places. Bien que ces chiffres n’intègrent pas encore les forfaits d’hospitalité et les billets réservés aux partenaires, ils ne constituent pas un signal encourageant quant à l’engouement pour l’équipe nationale américaine sur son propre sol.
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« Ne vous laissez pas influencer par la propagande », met en garde la FIFA.
Un porte-parole de la FIFA a contesté la validité des données figurant dans le document.
« Les ventes de billets pour la Coupe du monde de la FIFA restent dynamiques, avec un fort engouement pour l’ensemble des rencontres, y compris celles que vous évoquez. »
Le porte-parole a ajouté que le document « ne reflète pas fidèlement les ventes réelles à ce jour » et a déclaré qu’« il serait trompeur et irresponsable de publier de tels chiffres comme s’il s’agissait de faits avérés ».
Toutefois, d’autres indicateurs quasi incontestables laissent penser que la demande pour le match d’ouverture de l’équipe nationale américaine pourrait être moins forte qu’initialement prévu. Le match d’ouverture de l’équipe nationale américaine était pourtant positionné comme la troisième rencontre la plus chère du tournoi lors de la première phase de vente de la FIFA, en octobre. Les billets de catégorie 1 (2 730 dollars) et de catégorie 2 (1 940 dollars) restent aisément disponibles après plusieurs cycles d’achat. Depuis, les tarifs des autres rencontres ont augmenté, signe d’une forte demande, tandis que ceux du match inaugural des États-Unis sont restés inchangés.
- AFP
Les prix élevés et la multiplication des annonces de revente interrogent sur le niveau réel de la demande.
Le suivi des stocks, autre indicateur de la demande, suggère un essoufflement de l’intérêt pour le match de l’équipe nationale américaine contre le Paraguay. Il y a deux semaines, plus de 2 500 billets étaient encore disponibles sur le portail de la FIFA. Dix jours plus tard, 2 200 places n’avaient toujours pas été vendues, et plusieurs milliers d’autres étaient proposées sur le marché de la revente.
Bien que le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme qu’« environ » cinq millions des 6,7 millions de billets pour la Coupe du monde ont déjà été vendus, le rythme des ventes pour le match d’ouverture de l’équipe américaine pourrait masquer d’autres facteurs : des tarifs élevés et une capacité historique de l’équipe à mobiliser les supporters qui reste limitée.
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Et maintenant ?
À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, fixé au vendredi 11 juin, la FIFA devrait continuer à libérer de nouveaux contingents de billets afin de garantir le remplissage du stade pour le premier match de l’équipe nationale américaine.