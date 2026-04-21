Comment suivre Mo Salah lors de la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en Égypte, tarifs et plus encore

Les Pharaons sont de retour sur la plus grande scène qui soit. Emmenée par son capitaine légendaire et icône mondiale, Mohamed Salah, l'Égypte a surmonté une campagne de qualification éprouvante pour décrocher son billet pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Tirée au sort dans un groupe prometteur, la sélection pharaonique traversera l’Amérique du Nord pour offrir au roi égyptien l’occasion d’enflammer certains des stades les plus emblématiques de la planète.

Alors que Salah continue d’étinceler sous le maillot de Liverpool, la fièvre autour de ses apparitions en sélection atteint son apogée.

GOAL vous guide pas à pas, des dernières grilles tarifaires aux plateformes de revente officielles, pour dénicher le billet qui vous permettra d’encourager les Pharaons dans leur quête de gloire.

Quand l'Égypte jouera-t-elle lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Égypte - Belgique SoFi Stadium, Los Angeles, Californie Billets 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande – Égypte BC Place, Vancouver, Colombie-Britannique Billets 27 juin 2026 Égypte vs Iran MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente du site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Égypte ?

Les tarifs appliqués suivent une grille dynamique : ils varient selon le stade, l’adversaire et la date du match. Rencontrer une star mondiale comme Mohamed Salah fait logiquement monter les prix, tant la demande est forte.

Catégorie 3 (la moins chère) : ces places se situent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que les tarifs officiels démarrent autour de 70 $, la forte demande pour les matchs de l’Égypte fait que ces billets se négocient actuellement entre 180 $ et 400 $ sur le marché secondaire.

ces places se situent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que les tarifs officiels démarrent autour de 70 $, la forte demande pour les matchs de l’Égypte fait que ces billets se négocient actuellement entre 180 $ et 400 $ sur le marché secondaire. Catégorie 2 : excellent rapport qualité-prix et vue dégagée depuis les coins ou les tribunes intermédiaires. Comptez entre 450 et 900 dollars.

excellent rapport qualité-prix et vue dégagée depuis les coins ou les tribunes intermédiaires. Comptez entre 450 et 900 dollars. Catégorie 1 : l’expérience premium en bord de terrain, avec une vue dégagée sur les dribbles de Salah, facturée entre 1 200 $ et plus de 3 000 $ pour les rencontres de groupe très médiatisées.

l’expérience premium en bord de terrain, avec une vue dégagée sur les dribbles de Salah, facturée entre 1 200 $ et plus de 3 000 $ pour les rencontres de groupe très médiatisées. Formules Hospitalité : pour les supporters en quête de confort premium, ces packages incluent un service de restauration gastronomique et l’accès à des salons privatifs. Comptez un budget démarrant à 1 500 $, voire jusqu’à 15 000 $ pour des loges privées dans des enceintes comme le MetLife ou le SoFi.

Pour limiter les dépenses, mieux vaut réserver dès que vos plans de voyage sont fixés : les places les moins chères partent en premier et les tarifs baissent rarement à l’approche du coup d’envoi.

Comment se procurer des billets hospitalité pour l’Égypte ?

Pour suivre les Pharaons dans les meilleures conditions, plusieurs niveaux d’hospitalité sont proposés pour la Coupe du monde 2026 :

Match Club : il s'agit de l'offre d'hospitalité d'entrée de gamme, qui propose une place en catégorie premium, un menu traiteur et un accès aux espaces bar communs avant et après la rencontre.

il s'agit de l'offre d'hospitalité d'entrée de gamme, qui propose une place en catégorie premium, un menu traiteur et un accès aux espaces bar communs avant et après la rencontre. Match Pavilion : niveau supérieur offrant des salons climatisés, une cuisine haut de gamme et une vue imprenable sur le stade. Les tarifs débutent généralement autour de 2 500 $ par match.

niveau supérieur offrant des salons climatisés, une cuisine haut de gamme et une vue imprenable sur le stade. Les tarifs débutent généralement autour de 2 500 $ par match. The Pearl Lounge : aménagée dans de grands stades tels que MetLife Stadium, cette espace incarne le summum du luxe avec un repas en six plats et un service de conciergerie dédié.

aménagée dans de grands stades tels que MetLife Stadium, cette espace incarne le summum du luxe avec un repas en six plats et un service de conciergerie dédié. Suivez votre équipe : un forfait hospitalité dédié qui vous garantit une place VIP pour les trois matchs de groupe de l’Égypte, quel que soit le lieu. La formule idéale pour suivre Salah sans vous soucier des réservations individuelles.

Que attendre de Mohamed Salah avec l’Égypte ?

Pilier du football égyptien depuis plus d’une décennie, il a fait de sa vitesse, de son efficacité devant le but et de sa vision du jeu un cauchemar pour les défenseurs de Premier League, intensité qu’il transpose en sélection.

Les observateurs devraient le voir évoluer sur l’aile droite, avant de converger vers l’axe pour déclencher sa redoutable frappe du gauche. Entré dans une nouvelle dimension, il assume désormais un rôle de meneur de jeu, se repliant parfois pour servir des passes en profondeur à la nouvelle génération d’attaquants égyptiens.

Pour les nombreux supporters présents aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il s’agit d’une occasion rare d’admirer l’un des plus grands joueurs de l’histoire du sport. Les rencontres des Pharaons s’annoncent parmi les plus animées et les plus bruyantes du tournoi, avec leur cortège de drapeaux, de chants et la présence charismatique du « Roi égyptien ».