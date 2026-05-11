L’attaquant du PSV Esmir Bajraktarevic figure parmi les 26 joueurs retenus par la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde, a annoncé la fédération lundi. C’est le premier pays à dévoiler sa liste définitive pour la phase finale, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Quarante-sept sélections, dont les Pays-Bas, doivent encore s’exprimer.

Tous les pays participants ont jusqu’au 1^(er) juin pour transmettre leur liste définitive à la FIFA. La France et le Japon, futurs adversaires des Oranje en phase de groupes, s’exécuteront plus tard dans la semaine. Ronald Koeman, lui, dévoilera la sélection néerlandaise le 25 mai.

En mars, Bajraktarevic est devenu le grand héros des siens en transformant le penalty décisif contre l’Italie lors des barrages. L’ailier compte désormais quatorze sélections. À 40 ans, le recordman Edin Dzeko (148 capes) fera également le voyage, tout comme l’ancien Ajaccien Benjamin Tahirovic.

En préparation, les Bosniens affronteront la Macédoine du Nord et le Panama. Dans le groupe de la phase finale, le Canada, la Suisse et le Qatar seront les adversaires de Bajraktarevic et de ses coéquipiers.

Sélection complète de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde :

Gardiens : Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica)

Défense : Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Ćedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantepspor), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadzikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (RC Lens)

Milieux de terrain : Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby IF), Amar Memic (Viktoria Plzeň), Kerim Alajbegovic (RB Salzbourg) et Esmir Bajraktarevic (PSV).

Attaque : Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).