Correspondant football irlandais et européen

Bio :

Ryan Kelly est un auteur et rédacteur doté de plus de dix ans d’expérience dans les médias consacrés au football. Il a beaucoup écrit sur le football irlandais et sur les nombreuses curiosités culturelles qui peuplent le vaste univers du sport, tout en explorant des sujets tels que la mosaïque juridique — à la fois délicate et frustrante — qui constitue les règles d’éligibilité de la FIFA. Au sein de GOAL, Kelly a participé à différents niveaux à la planification et à la réalisation de la couverture éditoriale de sept grands tournois, contribuant également au développement d’une section shopping très informative.

L’histoire footballistique de Ryan :

Ayant grandi en Irlande, Kelly s’est passionné très jeune pour les exploits des Boys in Green de Mick McCarthy. Grâce au célèbre « incident de Saipan », il a vite compris l’impact social colossal que peut avoir le football. Tout en développant une admiration pour les standards inflexibles de Roy Keane à la télévision, Kelly découvrait aussi l’éclat tragique de la légende de Derry City, Liam Coyle, lors de ses visites au Brandywell. Inspiré par ce duo et par d’autres esprits libres du monde du football, il a construit une carrière honorable au niveau jeunesse, sans jamais atteindre le profil d’un joueur professionnel. Malgré tout, il a vécu une belle réussite dans le football à six.

Domaines d’expertise :

Histoire et culture du football

Lien entre sport et politique

Compréhension du public & adaptation du contenu

Football irlandais