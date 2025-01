Tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions : Date, heure, équipes qualifiées et où regarder

Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions

La Ligue des Champions nouvelle formule a offert son lot de rebondissements lors de cette édition 2024-2025. Alors que la phase de championnat touche à sa fin, le suspense est à son comble pour plusieurs équipes en quête d'une place en huitièmes de finale.

Les clubs français encore en lice, notamment le Paris Saint-Germain et potentiellement l'AS Monaco et le Stade Brestois, attendent avec impatience de connaître leur adversaire. Le tirage au sort des barrages approche et il sera déterminant pour la suite de la compétition. Notons que le LOSC, quatrième club français engagé, est, de son côté, directement qualifié pour les huitièmes de finale.

Alors, quand aura lieu ce tirage au sort et comment fonctionne-t-il ? Voici toutes les informations essentielles, y compris où le suivre en direct et en streaming..

Quand a lieu le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions ?

Date : Vendredi 31 janvier 2025 Heure : 12h00 (heure française) Diffusion : uefa.com et Canal+

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions 2024-2025 aura lieu le vendredi 31 janvier à 12h00 (heure française). Il se tiendra comme d'habitude à la Maison du Football Européen à Nyon, en Suisse.

Où regarder le tirage au sort de la Ligue des Champions en direct ?

Le tirage au sort sera diffusé en direct sur le site officiel de l’UEFA, uefa.com.

En France, le diffuseur de la Ligue des Champions, Canal+, propose une retransmission en direct. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal. Vous pourrez également suivre les résultats du tirage sur les réseaux sociaux et les plateformes d’actualité sportive.

Quelles équipes sont concernées et comment fonctionne le tirage ?

Les huit meilleures équipes de la phase de championnat accèdent directement aux huitièmes de finale, dont le tirage aura lieu le 21 février. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place doivent passer par un barrage pour se qualifier.

Les 16 équipes concernées seront divisées en deux groupes :

Les têtes de série (classées de la 9e à la 16e place)

(classées de la 9e à la 16e place) Les équipes non têtes de série (classées de la 17e à la 24e place)

Les équipes non têtes de série affronteront les têtes de série, avec des positions déjà déterminées selon le classement final.

Probabilité de tirage pour les clubs français :

PSG vs Brest ou Monaco

vs Brest ou Monaco Benfica vs Brest ou Monaco

Parmi les affiches attendues, le PSG affrontera forcément Monaco ou Brest, garantissant un duel 100 % français en Ligue des champions, une première depuis Lyon - Bordeaux en 2010.

Quand se joueront les matchs des barrages ?

Les matchs de barrages de la phase à élimination directe se disputeront en deux manches :

Matchs aller : 11 et 12 février 2025

11 et 12 février 2025 Matchs retour : 18 et 19 février 2025

Les vainqueurs de ces confrontations rejoindront les huit équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale.