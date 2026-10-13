Kenya Overview

El exportero del Liverpool Peter Gulacsi quedó descartado para el partido europeo del Villarreal contra el Napoli tras sufrir un robo a mano armada en su domicilio en España. El veterano guardameta húngaro y su familia fueron víctimas de unos intrusos apenas unas horas antes del inicio previsto del encuentro continental el martes.
El Bournemouth ha cambiado radicalmente su postura sobre el futuro de su centrocampista estrella, Alex Scott, y ha abierto la puerta a una posible salida en enero. El internacional inglés ha despertado un gran interés entre los grandes de la Premier League, pero el Bournemouth solo autorizará su traspaso si se satisfacen sus elevadas exigencias económicas.