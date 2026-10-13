Kenya Overview

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Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League

¡Desvelado el precio de salida de 100 millones de libras! El Bournemouth, dispuesto a vender a un objetivo del Chelsea y el Liverpool

El Bournemouth ha cambiado radicalmente su postura sobre el futuro de su centrocampista estrella, Alex Scott, y ha abierto la puerta a una posible salida en enero. El internacional inglés ha despertado un gran interés entre los grandes de la Premier League, pero el Bournemouth solo autorizará su traspaso si se satisfacen sus elevadas exigencias económicas.

A. ScottFichajes
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Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
7Leeds crestLeeds62318539
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8Hull crestHull62318629
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9Liverpool crestLiverpool62317709
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10Ipswich crestIpswich6303912-39
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11Newcastle crestNewcastle62221013-38
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