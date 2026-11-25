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Atletico Madrid mengoleksi tujuh poin di fase liga Liga Champions setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Viking di Riyadh Air Metropolitano. Gol Alexander Sorloth dan Julian Alvarez dalam rentang lima menit memastikan kemenangan sebelum laga berjalan setengah jam, sekaligus membawa tim Diego Simeone kembali bersaing setelah awal yang lambat di kompetisi Eropa.

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Setelah hanya menang sekali dalam empat laga pertama dan kalah dari Bayern Munich pada pertandingan sebelumnya, Atletico membutuhkan respons meyakinkan di kandang. Viking sempat mengancam membuat kejutan lewat dua peluang Erik Botheim dalam tujuh menit pertama, tetapi tuan rumah segera menunjukkan kualitasnya. Sorloth dan Alvarez kemudian mencetak gol dalam rentang lima menit. Hanya penampilan gemilang kiper Viking, Lubomir Belko, pada debutnya di Liga Champions yang membuat skor tidak lebih telak. Ia mencatatkan tujuh penyelamatan saat Atletico melepaskan 20 tembakan.

Setelah kemenangan praktis dipastikan sebelum jeda, pasukan Simeone mengendalikan permainan tanpa perlu memaksakan tempo. Mereka membiarkan tim tamu asal Norwegia menguasai 56 persen bola selepas jeda, sambil bertahan dalam formasi 4-4-2 yang rapat dan disiplin. Hasilnya, Viking hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Penalti untuk Johnny Cardoso pada menit ke-61 dianulir setelah pemeriksaan VAR karena offside, sebelum Henrik Falchener mendapat kartu merah pada masa tambahan waktu karena menjatuhkan Giuliano Simeone.

Berikut penilaian GOAL untuk para pemain Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano...

Kiper & Lini Belakang

Jan Oblak (6/10): Baru harus melakukan penyelamatan pada menit ke-81 setelah peluang-peluang awal Viking semuanya melenceng. Saat akhirnya diuji, ia dengan mudah menangkap tembakan melengkung pemain pengganti Amin Cosic untuk menjaga gawangnya tetap bersih tanpa kesulitan berarti.

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Marcos Llorente (7/10): Sempat dilewati Zlatko Tripic pada menit kelima, tetapi setelah itu mengamankan sisi kanan. Ia menyelesaikan 49 dari 56 umpannya dan memenangi empat dari lima duel, menciptakan dua peluang pada menit ke-17, serta mengirim umpan silang berbahaya pada menit ke-51 yang nyaris disambar Sorloth menjadi gol.

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Robin Le Normand (7/10): Unggul dalam duel dan tetap tenang saat ditekan. Ia membantu meredam Botheim setelah awal laga yang menjanjikan bagi sang penyerang, memenangi ketiga duel udaranya dan melakukan lima sapuan dengan sundulan. Ke-14 umpan silang Viking pun tidak membuahkan hasil.

David Hancko (7/10): Bek tengah Atletico yang paling menonjol malam itu. Ia sigap membaca bahaya dan mencatatkan delapan kontribusi defensif, menyiapkan peluang tembak bagi Giuliano Simeone pada menit ke-65, serta nyaris mencetak gol lewat sundulan dari sepak pojok pada menit ke-68.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Terus menjadi ancaman kreatif dari sisi kiri. Ia mengatur waktu pergerakannya ke kotak penalti dengan sempurna untuk memberikan umpan tarik yang dituntaskan Sorloth menjadi gol pembuka pada menit ke-19. Pada menit ke-52, ia memaksa Belko meregangkan tubuh untuk menepis tembakan jarak jauhnya yang mengarah ke sudut atas gawang. Ia juga mengirim umpan lambung ke belakang untuk peluang Cardoso pada menit ke-44 dan menyiapkan sundulan Hancko dari skema sepak pojok pendek, meski empat kali dilewati lawan lewat dribel di sisi pertahanan.

Lini Tengah

Lee Kang-In (7/10): Tampil tajam dan kreatif di sisi kanan. Ia memaksa Belko melakukan penyelamatan rendah yang bagus pada menit ke-32, turut membangun rangkaian serangan yang menghasilkan umpan silang berbahaya Llorente pada menit ke-51, dan membuat Gianni Stensness menerima kartu kuning sesaat setelah laga dimulai kembali. Ia lalu ditarik keluar pada menit ke-57.

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Koke (7/10): Kembali masuk susunan pemain inti setelah kekalahan dari Bayern, sang kapten mengatur tempo dengan ketenangan seperti biasanya. Tembakannya yang terdefleksi pada menit ke-16 melambung tipis di atas gawang. Ia juga menyiapkan peluang tembakan jarak jauh Alvarez pada menit ke-34 dan menjaga kelancaran transisi di lini tengah hingga ditarik keluar pada menit ke-68.

Johnny Cardoso (7/10): Aktif di kedua sisi lapangan. Ia melihat pergerakan Grimaldo dalam proses terciptanya gol pembuka, mencatatkan xG tertinggi di antara seluruh pemain dengan 0,53, dan dua kali digagalkan penyelamatan sigap Belko pada menit ke-44 dan ke-65. Ia juga sempat mendapat penalti pada menit ke-61 yang dianulir setelah pemeriksaan VAR karena offside, lalu kehilangan pijakan saat melakukan serangan balik pada akhir laga.

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Alex Baena (6/10): Ditempatkan di sisi kiri lini tengah, ia terlihat aktif sepanjang 45 menit pertama dan memaksa Belko melakukan penyelamatan bagus di sudut atas gawang pada menit ke-32, tetapi beberapa upaya lainnya diblok. Ia digantikan Pablo Barrios saat jeda.

Lini Depan

Alexander Sorloth (7/10): Mencetak gol pertamanya musim ini melawan tim asal negaranya lewat penyelesaian kaki kiri yang tajam pada menit ke-19. Ia menahan bola dengan baik, menyiapkan peluang tembak Lee pada menit ke-32, dan nyaris menjangkau umpan silang Llorente untuk mencetak gol kedua, sebelum terpaksa ditarik keluar karena cedera pada menit ke-71.

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Julian Alvarez (8/10): Memberikan kontribusi penentu dalam waktu bermain kurang dari satu jam. Tendangan bebas langsungnya dari sisi lapangan pada menit ke-24 melengkung melewati garis gawang sebelum Belko berhasil menyapunya. Ia kembali menguji sang kiper dari jarak jauh dan mengawali sejumlah serangan pada babak pertama sebelum diganti pada menit ke-57.

Pemain Pengganti & Pelatih

Pablo Barrios (6/10): Menggantikan Baena saat jeda dan memberi kestabilan di lini tengah ketika Atletico mengendalikan tempo, dengan menyelesaikan 34 dari 36 umpannya. Ia nyaris mencatatkan assist pada menit ke-88 setelah mengirim Jonathan David dalam sebuah serangan balik cepat.

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Jonathan David (6/10): Masuk menggantikan Lee pada menit ke-57 dan menunjukkan kerja sama antarpemain yang rapi. Sentuhannya meneruskan umpan panjang Grimaldo dan membuat Cardoso lepas dari kawalan pada menit ke-79. Ia sekali terjebak offside dan akan menyesali peluang bagus pada menit ke-88 yang berakhir melebar akibat tembakan yang kurang sempurna setelah melewati barisan bek.

Giuliano Simeone (6/10): Membawa energi khasnya setelah menggantikan Alvarez pada menit ke-57. Tembakannya dari area tengah diblok pada menit ke-65. Ia menutup penampilan singkatnya yang penuh energi dengan lolos dari kawalan pada masa tambahan waktu dan memancing pelanggaran yang disengaja hingga Falchener diusir.

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Morten Hjulmand (6/10): Masuk menggantikan Koke pada menit ke-68 untuk memperkuat lini tengah. Ia menyelesaikan seluruh 14 umpannya saat Viking gagal menemukan cara untuk kembali ke pertandingan.

Rodrigo Mendoza (6/10): Menggantikan Sorloth pada menit ke-71 dan langsung memberi kesan positif. Ia berhasil dalam ketiga upaya dribelnya dan memaksa Belko menjatuhkan diri ke kiri untuk menepis tembakan dari luar kotak penalti pada masa tambahan waktu.

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Diego Simeone (7/10): Melakukan tiga perubahan cermat setelah kekalahan dari Bayern dan mendapat hasilnya lewat permainan sangat tajam pada setengah jam pertama yang memastikan kemenangan. Ia juga mengelola skuad dengan baik melalui pergantian pemain pada awal babak kedua, saat timnya menuntaskan laga dengan nyaman.