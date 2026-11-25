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Atlético Madrid mengalahkan Viking FK tanpa banyak kesulitan pada Rabu. Mereka unggul 2-0 saat jeda dan skor itu bertahan hingga akhir. Pada saat bersamaan, Fenerbahçe menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Stamford Bridge.

Atlético Madrid - Viking FK 2-0

Atlético Madrid unggul dalam 20 menit pertama di Metropolitano. Alejandro Grimaldo lolos dari kawalan dan mengirim umpan tarik kepada Alexander Sørloth, yang menyarangkan bola ke gawang tim asal negaranya: 1-0.

Tak lama kemudian, pertandingan praktis sudah dipastikan. Julián Álvarez mengambil tendangan bebas di sudut kotak penalti. Pemain Argentina itu langsung menembak dan mengejutkan kiper Lubomir Belko, yang terlambat menghentikan bola: 2-0.

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Kemenangan ini membuat Atlético mengoleksi tujuh poin dari lima pertandingan dan untuk sementara berada dalam posisi kuat untuk mencapai babak play-off. Viking berada di peringkat ke-27 dan harus mulai meraih poin. Atlético dan Viking sama-sama masih akan menghadapi PSV, di antara lawan lainnya.

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Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe paling dekat dengan gol pada babak pertama. Namun, gol Muriqi dianulir karena terjadi handball dalam proses terciptanya gol.

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Sepuluh menit setelah jeda, Kenari Kuning akhirnya unggul. Setelah N'Golo Kanté merebut bola dengan baik, Mason Greenwood menguasainya. Tembakannya dihentikan kiper Dmytro Riznyk, yang kemudian tak berdaya menghadapi bola pantul yang disambar Muriqi: 0-1.

Fenerbahçe pun meraih kemenangan penting dan, dengan delapan poin, berada dalam posisi sangat baik untuk mencapai setidaknya babak play-off. Shakhtar memiliki empat poin, tetapi peluangnya mencapai babak play-off masih terbuka.