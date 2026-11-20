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Bintang Manchester City ini bisa menjadi salah satu nama paling menonjol di bursa transfer musim dingin mendatang. Masa depannya kini diragukan setelah menit bermainnya menurun dan ia tidak puas dengan situasinya saat ini. Keinginannya mendapatkan kesempatan baru dan ketertarikan lama Atletico Madrid membuka kemungkinan transfer menarik yang bisa membawanya kembali ke atmosfer Liga Spanyol.

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Persoalannya tidak hanya soal minimnya menit bermain. Gelandang Kroasia Mateo Kovacic yang berusia 32 tahun juga memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya bersama Manchester City. Situasi ini menempatkan klub Inggris tersebut di hadapan dua pilihan: memanfaatkan kepergiannya pada Januari mendatang atau berisiko kehilangannya secara gratis di akhir musim.

Kovacic menjalani periode sulit sejak awal musim ini. Posisinya dalam perhitungan staf pelatih menurun, dan ia tidak mendapatkan kesempatan yang ia nantikan untuk bersaing memperebutkan tempat utama di skuad.

Secara statistik, pemain Kroasia itu tampil dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, yakni 3 laga di Liga Primer Inggris, dua laga di Liga Champions, dua laga di Piala Liga Inggris, serta satu laga di Community Shield, dengan total hanya 373 menit.

Dari penampilan yang terbatas itu, Kovacic berhasil mencetak satu gol saat menghadapi Brighton di Piala Liga dan memberikan satu assist ketika melawan Ipswich Town.

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Meski memiliki pengalaman dan kualitas teknik yang membuatnya mampu memberi nilai tambah bagi tim mana pun, situasinya saat ini tidak memenuhi ambisinya, terlebih ia tidak ingin menghabiskan sisa kariernya di bangku cadangan.

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Berbagai indikasi menunjukkan sang pemain tengah serius mempertimbangkan untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin demi mencari proyek yang memberinya peran lebih besar dan ruang untuk menunjukkan kemampuannya, apalagi ia masih menjadi pemain internasional bersama timnas Kroasia.

Atletico Madrid Memantau, Nama Kovacic Kembali Mencuat

Menurut laporan harian Spanyol "Marca", Kovacic sangat dihargai oleh direksi olahraga Atletico Madrid, yang sebelumnya pernah menunjukkan minat untuk mendapatkan jasanya dan menilai dirinya sebagai pemain yang mampu menambah opsi di lini tengah.

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Waktu munculnya nama Kovacic di bursa transfer tampaknya tepat bagi klub ibu kota Spanyol tersebut, yang sudah mulai mengkaji kebutuhan untuk musim depan di tengah tanda tanya seputar masa depan sejumlah pemain lini tengah.

Musim ini diperkirakan menjadi musim terakhir sang kapten, Koke, berseragam Atletico Madrid. Hal itu mendorong manajemen untuk mencari pengganti yang mampu menggantikan pengalaman dan pengaruhnya di lapangan.

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Selain itu, Johnny Cardoso belum menampilkan level yang diharapkan pada musim pertamanya bersama tim setelah cedera mengganggu konsistensi dan kemampuannya untuk menembus tim utama. Sementara itu, Martin Hjulmand masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuktikan kualitasnya, menyusul performanya yang naik turun pada bulan-bulan awal kariernya di klub.

Karena itu, gagasan merekrut Kovacic terlihat menggoda, terutama karena sang pemain memiliki pengalaman luas di kancah Eropa dan pernah membela klub-klub besar, terutama Inter Milan, Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City.

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Zubimendi Jadi Opsi Lain, tetapi Perhitungannya Berbeda

Kovacic bukan satu-satunya opsi Atletico Madrid untuk memperkuat lini tengah. Nama Martin Zubimendi kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir setelah pemain Spanyol itu dikaitkan dengan kemungkinan meninggalkan Arsenal karena situasinya saat ini.

Zubimendi menghadapi tantangan berupa minimnya menit bermain yang ia harapkan. Hal ini bisa memengaruhi peluangnya untuk tetap masuk dalam perhitungan timnas Spanyol, sehingga ia terbuka untuk mempertimbangkan opsi baru.

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Atletico Madrid sudah lebih dari sekali mencoba merekrut gelandang Spanyol tersebut, tetapi tuntutan finansial dan keuntungan ekonomi yang ditawarkan Liga Primer Inggris menggagalkan kesepakatan itu.

Dengan kemungkinan berubahnya situasi Zubimendi, klub ibu kota Spanyol itu bisa mendapatkan peluang baru untuk membuka kembali negosiasi, meski hal itu akan bergantung pada sikap Arsenal dan kesediaannya melepas sang pemain.

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Akankah Kembali ke Spanyol Menjadi Jalan Penyelamat bagi Kovacic?

Meski Atletico Madrid memantau situasi Kovacic dengan saksama, kesepakatan ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan opsi Zubimendi. Pemain Kroasia itu mendekati akhir kontraknya, tidak mendapatkan cukup kesempatan bersama Manchester City, dan keinginannya untuk menjalani pengalaman baru bisa mempermudah negosiasi antara pihak-pihak terkait.

Nilai pasar Kovacic mencapai sekitar 10 juta euro menurut estimasi yang beredar. Angka tersebut bisa menjadikan perekrutannya sebagai peluang ekonomis yang menarik, mengingat pengalaman dan kariernya yang gemilang di liga-liga top Eropa.

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Selain itu, sang pemain telah pulih dari cedera tendon Achilles yang sempat membuatnya absen dari lapangan, dan kini mampu memulihkan ritme permainannya secara bertahap, meski masih terkendala minimnya kesempatan bermain.

Kovacic memiliki karakteristik teknis yang sesuai dengan kebutuhan Atletico berkat kemampuannya menguasai bola di bawah tekanan dan membawa bola keluar dari area sempit, ditambah keterampilannya dalam membangun serangan dan bergerak maju ke area lawan. Ia juga mampu mengisi lebih dari satu posisi di lini tengah, baik dalam peran bertahan maupun di posisi yang lebih menyerang.

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Pertanyaannya kini: apakah Atletico Madrid akan memanfaatkan situasi pemain Kroasia itu untuk mendatangkan rekrutan dengan pengalaman besar di Eropa, atau justru lebih memilih mengalihkan perhatian kepada Zubimendi?

Yang pasti, masa depan Kovacic kini terbuka untuk segala kemungkinan. Kembali ke Liga Spanyol bisa menjadi kesempatan ideal untuk menemukan kembali kilaunya dan mengakhiri petualangannya bersama Manchester City dengan cara yang berbeda dari situasi saat ini.