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Ketidakpastian menyelimuti masa depan Diego Simeone, pelatih asal Argentina yang menangani Atletico Madrid, yang kontraknya bersama Los Rojiblancos berakhir seusai musim ini.

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Pernyataan Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, makin menambah ketidakpastian seputar masa depan pelatih asal Argentina tersebut. Baru-baru ini ia mengatakan: "Tidak ada apa pun terkait Simeone, baik persetujuan maupun penolakan."

Cerezo menambahkan: "Semuanya masih sama persis seperti sebelumnya." Ucapan itu menjadi isyarat baru bahwa manajemen olahraga klub dan sang pelatih tidak terburu-buru mengambil keputusan mengenai arah mereka pada musim depan, 2027-2028.

Namun, menurut harian "Marca", jurnalis Antonio Sanz memperkirakan Diego Simeone akan bertahan di Atletico Madrid hingga 2029. Jurnalis Radio Marca itu menjelaskan bahwa kepergian Miguel Angel Gil sebelumnya diperkirakan terjadi pada 2027, tetapi sang CEO kemungkinan akan memperpanjang masa jabatannya di klub selama dua musim tambahan.

Menurut Sanz, kelanjutan masa jabatan tersebut juga akan menentukan masa depan Simeone.

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Ia menambahkan: "Jika Miguel Angel Gil bertahan hingga 2029, wajar jika Simeone juga bertahan hingga 2029."

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Bagaimanapun, keputusan ada di tangan sang pelatih. Sanz menjelaskan bahwa Simeone harus menimbang pilihan-pilihannya, dan jika memilih bertahan, ia kemungkinan besar akan menjalani dua musim tambahan sebagai nakhoda tim pelatih Atletico Madrid.

Ia menegaskan: "Saat ini, ia lebih dekat untuk bertahan daripada pergi."

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Sikap Manajemen Atletico Madrid

Sanz bersikap tegas saat menjelaskan posisi manajemen klub: "Yang jelas bagi manajemen adalah mereka tidak akan memecat Simeone, dan ia hanya akan pergi ketika ia sendiri menginginkannya."

Jurnalis tersebut menggambarkan hubungan antara Atletico Madrid dan pelatih asal Argentina itu sebagai ikatan istimewa yang sulit diukur dengan standar perpanjangan kontrak pada umumnya.

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Radio Marca menyebutkan bahwa target sang pelatih musim ini adalah finis di peringkat ketiga LaLiga dan setidaknya mencapai perempat final Liga Champions.

Dalam konteks ini, radio tersebut mengingatkan bahwa Atletico Madrid mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey pada musim lalu.