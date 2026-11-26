Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membela Julian Alvarez dengan tegas setelah penyerang Argentina itu mencetak gol bersama Alexander Sorloth dalam kemenangan penting di kompetisi Eropa atas Viking. Menanggapi pertanyaan tentang dukungan suporter dan sorotan terhadap Alvarez belakangan ini, Simeone menegaskan bahwa setiap serangan melibatkan sang penyerang dan menyatakan dukungan penuh kepadanya.

Iklan

Simeone bela Alvarez usai gol penting

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membela Julian Alvarez dengan tegas di hadapan publik setelah penyerang Argentina itu mengakhiri paceklik golnya dalam kemenangan penting di kompetisi Eropa atas Viking. Bersama Alexander Sorloth, yang juga mencetak gol, Alvarez membantu Atletico meraih tiga poin penting untuk ambisi finis di delapan besar. Hal itu membuat para wartawan bertanya apakah gol tersebut melegakan Simeone setelah beragam reaksi dari para suporter.

“Tidak, saya sangat menghormatinya. Saya tidak perlu mengesampingkan tanggung jawab saya,” kata Simeone kepada Movistar+. “Saya memercayainya, saya percaya kepadanya, saya menyayanginya sebagai pribadi, dan saya membelanya sebagai pesepakbola.”

‘Semua serangan melibatkan dirinya’

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Simeone kembali ditanya mengapa Alvarez belum mendapat sambutan semeriah kapten senior Koke dari tribune. Simeone menepis kekhawatiran soal paceklik gol kompatriotnya belakangan ini. Sebaliknya, pelatih asal Argentina itu menyoroti pengaruh Alvarez dalam keseluruhan permainan menyerang Atletico dan menegaskan timnya tidak dapat mencapai target tanpa Alvarez tampil maksimal.

“Saya senang dengannya. Dia pemain luar biasa, pribadi yang sangat baik. Saya menyukainya sebagai pribadi, saya akan mendukungnya sebagai pesepakbola, dan saya memahaminya sebagai pemain,” jelas Simeone. “Dalam beberapa pertandingan sebelumnya dia tidak mencetak gol, tetapi semua serangan melibatkan dirinya. Untuk mencapai tujuan kami, kami membutuhkan Julian Alvarez dalam performa terbaiknya.”

Iklan Iklan

Dukungan untuk Sorloth, Koke, dan Hancko yang jarang disorot

Alvarez bukan satu-satunya pemain yang mendapat perhatian Simeone. Ia menyambut kembalinya Sorloth ke daftar pencetak gol dan memuji Koke yang mengendalikan lini tengah dengan mudah sepanjang 90 menit. Mengenai gol Sorloth, Simeone mengatakan: “Dia dan tim membutuhkan gol darinya... Kami tidak memiliki pemain lain dengan karakteristik seperti itu, yang dapat membantu kami dalam berbagai aspek permainan.”

Topik Terkait

Simeone juga memuji bek serbabisa David Hancko dan menegaskan bahwa “dia sedang berada dalam fase perkembangan penuh”. Ia turut mengapresiasi komitmen Alejandro Grimaldo meski menit bermainnya terbatas serta menegaskan kembali kepercayaannya kepada Robin Le Normand setelah kekalahan baru-baru ini dari Bayern Munich dan Barcelona.

Atletico alihkan fokus ke laga Sabtu melawan Elche

Setelah mengamankan tiga poin penting di kompetisi Eropa dengan melakukan penyesuaian bersama Lee Kang-in untuk mengatasi ancaman Viking dari sisi kiri, Atletico tidak punya banyak waktu untuk beristirahat.

Iklan

Skuad Simeone akan kembali berlatih besok sebelum menjalani persiapan terakhir pada Jumat menjelang pertandingan kompetisi domestik melawan Elche pada Sabtu pukul 18.30.