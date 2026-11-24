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Kapten Atletico Madrid, Koke, memuji kemenangan ke-345 Diego Simeone bersama klub. Menurutnya, pelatih asal Argentina itu masih memiliki ambisi dan tuntutan tinggi yang sama setelah 15 tahun menjabat. Menjelang laga Liga Champions melawan Viking pada Rabu, Koke juga membahas kondisi fisiknya serta komitmen mereka berdua untuk terus memberikan yang terbaik hingga hari terakhir.

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Koke rayakan pencapaian 345 kemenangan Simeone

Kapten Atletico Madrid, Koke, memuji pencapaian pelatih Diego Simeone yang meraih 345 kemenangan bersama klub. Ia menyanjung pelatih asal Argentina itu karena telah mengubah mentalitas Atletico selama 15 tahun menjabat. Berbicara di Metropolitano menjelang pertandingan Liga Champions melawan Viking pada Rabu, gelandang berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa para pemain telah memberi selamat secara langsung kepada Simeone setelah kemenangan 3-0 atas Getafe di La Liga pada Minggu.

"Saya sudah menyampaikannya langsung kepadanya, dan kami semua mengucapkan selamat kepada pelatih di depan seluruh anggota tim, karena ini luar biasa," kata Koke. "Setelah bertahun-tahun di klub sebesar ini, mengubah mentalitas klub serta semua pemain yang pernah dan masih berada di sini, terus bersaing setiap hari dengan antusiasme, ambisi, dan keinginan yang sama, itu benar-benar mengagumkan. Menurut saya, semangat itu telah meresap ke seluruh klub. Saya berharap itu terus berlanjut selama bertahun-tahun."

Tuntutan Simeone sehari-hari tak berubah

Sejak mulai menangani Atletico pada 2011, Simeone menjadi pelatih dengan masa jabatan terpanjang di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Ia telah memenangi dua gelar La Liga, satu Copa del Rey, dua gelar Liga Europa, dan dua Piala Super UEFA. Meski melihat sisi Simeone yang lebih emosional setelah kemenangan pada Minggu, Koke menegaskan bahwa intensitas sang pelatih di lapangan latihan tetap sama.

"Menurut saya, praktis tidak ada yang berubah, karena ia masih memiliki dorongan, ambisi, dan rasa lapar yang sama. Saya rasa itu tidak akan pernah berubah," jelas Koke. "Tentu saja, ia sedikit lebih tua, itu benar, tetapi yang lainnya tetap sama: antusiasme, keinginan, dan rasa lapar yang sama. Ia masih sangat menuntut dalam latihan, ia tidak membiarkan kami santai sedetik pun. Itulah yang membuat perbedaan dan memungkinkan kami bersaing dengan tim-tim terbaik."

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Koke tanggapi kritik dari luar dan perpisahan yang kelak tiba

Ketika ditanya apakah orang-orang di luar klub benar-benar menghargai kiprah Simeone, Koke mengatakan pelatihnya mendapat kekuatan dari orang-orang terdekat, bukan dari pendapat pihak luar. Koke, yang menghabiskan seluruh karier seniornya di Atletico sejak 2009, telah melampaui rekor penampilan Adelardo Rodriguez dan menandatangani kontrak baru pada Juli 2026. Ia juga mengakui bahwa dirinya dan Simeone pada akhirnya akan meninggalkan klub.

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"Ada yang lebih menghargainya daripada yang lain. Saya rasa ia akan tetap bersama orang-orang yang benar-benar menyayanginya, dan menurut saya, pendapat orang lain tidak akan terlalu berarti baginya," kata Koke. Menanggapi anggapan bahwa ia dan Simeone seharusnya tidak pernah pergi, ia menambahkan: "Kita semua harus pergi suatu hari nanti. Kita tidak berada di sini selamanya, bukan? Namun, kami telah memberikan banyak hal kepada klub, kami terus memberikan banyak hal kepada klub, dan kami akan terus melakukannya hingga hari terakhir kami di sini."

Siap berkontribusi dalam peran apa pun

Setelah pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya sekitar sebulan lalu, Koke menegaskan bahwa ia siap membantu Atletico dalam peran apa pun yang dibutuhkan Simeone.

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"Seperti yang selalu saya katakan, saya siap melakukan apa pun yang dibutuhkan tim, baik di lapangan dengan bermain selama 90, 30, atau 5 menit, maupun dari bangku cadangan, membantu tim dengan cara apa pun yang saya bisa," kata Koke menjelang laga di kompetisi Eropa pada Rabu.