Houston Dynamo FC Overview

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Houston Dynamo FC

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El exjugador del Chelsea Óscar se retira tras sufrir un susto cardíaco

El exjugador del Chelsea y de la selección brasileña Óscar se ha visto obligado a colgar las botas a los 34 años tras sufrir una aterradora emergencia médica. El centrocampista, que últimamente jugaba en el São Paulo, el club de su infancia, confirmó la noticia después de que un grave problema cardíaco le dejara luchando por su vida durante una sesión de entrenamiento rutinaria.

OscarChelsea
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Standings

Super League crestSuper League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
10Atlético MG crestAtlético MG208482525028
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11Coritiba crestCoritiba217682528-327
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12Sao Paulo crestSao Paulo207582523226
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13Vitória crestVitória217592231-926
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14Mirassol crestMirassol206592327-423
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