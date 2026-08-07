Houston Dynamo FC Overview

Robert Arboleda desapareció tras ausentarse de sus obligaciones con el São Paulo, lo que generó gran preocupación en el club. Según informes, el defensa fue visto después en Ecuador, mientras salían a la luz detalles sobre problemas económicos, embargos de bienes y presuntas amenazas.
El exjugador del Chelsea y de la selección brasileña Óscar se ha visto obligado a colgar las botas a los 34 años tras sufrir una aterradora emergencia médica. El centrocampista, que últimamente jugaba en el São Paulo, el club de su infancia, confirmó la noticia después de que un grave problema cardíaco le dejara luchando por su vida durante una sesión de entrenamiento rutinaria.
El Sao Paulo ha anunciado la sorprendente salida del entrenador Hernán Crespo. El exdelantero del Chelsea y del Inter abandona su cargo tras una reunión decisiva celebrada el lunes en el centro de entrenamiento de Barra Funda, en la que la directiva del club optó por un cambio a pesar de la racha aparentemente positiva de resultados nacionales en las primeras etapas de la nueva campaña.