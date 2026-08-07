Houston Dynamo FC Overview

El exjugador del Chelsea y del Inter, sorprendentemente despedido por el Sao Paulo.

El Sao Paulo ha anunciado la sorprendente salida del entrenador Hernán Crespo. El exdelantero del Chelsea y del Inter abandona su cargo tras una reunión decisiva celebrada el lunes en el centro de entrenamiento de Barra Funda, en la que la directiva del club optó por un cambio a pesar de la racha aparentemente positiva de resultados nacionales en las primeras etapas de la nueva campaña.