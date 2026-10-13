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Burundi

Burundi Overview

Brenden Aaronson Leeds 2026-27

Mengapa kontrak Aaronson dengan Leeds bukan sekadar siasat soal biaya transfer

Leeds United memberikan kontrak baru kepada Brenden Aaronson saat bintang timnas Amerika Serikat itu mendekati tahun terakhir kontrak sebelumnya. Matt Kilgallon menjelaskan kepada GOAL mengapa kontrak baru tersebut bukan sekadar siasat untuk mendapatkan biaya transfer. Leeds United bisa saja menghadapi situasi sulit pada musim panas ketika mempertimbangkan kemungkinan menjual Aaronson, tetapi untuk saat ini mereka terhindar dari pembicaraan pelik itu.

B. AaronsonPremier League
Dominic Calvert-Lewin Bruno Fernandes Leeds Manchester United

“Hentikan Bruno, hentikan Manchester United”: Leeds siap menambah tekanan terhadap Carrick

Leeds siap menambah tekanan terhadap Michael Carrick yang tengah disorot tajam, kata mantan pemain Leeds Matt Kilgallon kepada GOAL, menjelang duel sengit rivalitas Perang Mawar di Elland Road pada Minggu. Tuan rumah menyongsong laga itu dengan kepercayaan diri tinggi dan mendapat pesan bahwa jika mereka mampu meredam Bruno Fernandes, mereka bisa “menghentikan” Manchester United yang tengah tumpul secara keseluruhan.

Manchester UnitedB. Fernandes
James Trafford Jordan Pickford David Seaman

Seaman x Pickford! Kesamaan Trafford dengan keduanya disorot di tengah pertanyaan awal

James Trafford untuk pertama kalinya menghadapi sejumlah pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman sebagai pemain Leeds United setelah transfernya senilai £40 juta ($53 juta) dari Manchester City. Namun, Matt Kilgallon menjelaskan kepada GOAL mengapa kiper timnas Inggris itu bisa disandingkan dengan David Seaman dan Jordan Pickford. Penjaga gawang berusia 24 tahun tersebut menjadi rekrutan pemecah rekor di Elland Road.

J. TraffordPremier League
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Standings

الدوري البرازيلي crestالدوري البرازيلي

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
5Everton crestEverton624085310
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6Chelsea crestChelsea63121513210
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7Leeds United crestLeeds United62318539
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8Hull City crestHull City62318629
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9Liverpool crestLiverpool62317709
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