En una escena que refleja la magnitud de las pugnas y alianzas dentro del fútbol europeo, Joan Laporta, presidente del Barcelona, apareció al frente de la delegación de su club durante la asamblea anual de la Asociación de Clubes Europeos en Copenhague, mientras que el Real Madrid optó por acudir a través de uno de los hombres más cercanos a Florentino Pérez, Anas Laghari, en un paso llamativo que refleja la naturaleza de la etapa actual.

La Asociación de Clubes Europeos, presidida por Nasser Al-Khelaïfi, celebra su asamblea anual en la capital danesa, después de que el número de sus miembros ascendiera a 850 clubes, tras la incorporación del Racing de Santander, junto a varios clubes españoles, entre ellos la Real Sociedad, el Athletic Club, el Real Betis y el Villarreal, además de la asignación de un asiento al Madrid CFF femenino, que compite en la Liga española.

La novedad más destacada fue la participación oficial del Barcelona en la asamblea como miembro de pleno derecho, encabezado por Laporta, mientras que no se asignó un asiento al Real Madrid, pese a la presencia de su representante Anas Laghari dentro de la sala, según informó el diario español "Marca".

Esto se produce en el marco del regreso del Real Madrid al escenario del fútbol europeo tras un acuerdo con la UEFA y su retirada del proyecto de la Superliga Europea, con la persistencia de la diferencia de su posición dentro del sistema de la Asociación de Clubes Europeos en comparación con el resto de los clubes españoles.









Anas Laghari, el enviado de Pérez

Anas Laghari, banquero francés de origen marroquí especializado en operaciones financieras, es uno de los asesores más cercanos de Florentino Pérez. Y pese a la ausencia del presidente del Real Madrid en la reunión, Laghari se encargó de representar al club en un encuentro que reúne a los grandes tomadores de decisiones del fútbol europeo.

Laghari mantiene una vieja relación con Pérez que se remonta a sus años de infancia, y también le ha ofrecido asesoramiento en distintos asuntos, ya sea a nivel del grupo ACS o dentro del Real Madrid, lo que lo convierte en una de las figuras más destacadas en las que el presidente del club se apoya en los asuntos delicados.

La reunión contó con la presencia de figuras destacadas, entre ellas Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Giorgio Marchetti, secretario general, además de varios altos responsables de los clubes europeos. En cuanto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que asistió a la reunión del año pasado en Roma, estuvo ausente en la edición actual y delegó a su secretario general, Mattias Grafström, para representarlo, en medio de la polémica que rodea a varias de sus últimas propuestas, entre ellas la idea de privatizar el Mundial.