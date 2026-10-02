Pese a haber marcado 40 goles en la temporada, Kylian Mbappé sigue enfrentándose a críticas recurrentes por lo que algunos describen como su impacto en el equilibrio de los equipos en los que juega, pero Thierry Henry considera que el problema no reside en la estrella francesa, sino en cómo se le utiliza dentro del sistema.

Henry defendió al capitán de la selección de Francia durante su intervención en el programa "Rothen s'enflamme" de la emisora "RMC", al asegurar que es posible lograr victorias con Mbappé, y que la responsabilidad de encontrar la combinación adecuada recae sobre el entrenador.

Henry declaró: "Puedes jugar bien con Mbappé, pero depende del entrenador encontrar la situación óptima para el equipo. Esa será la tarea de Zidane, igual que fue la tarea de Didier Deschamps y como fue la tarea de todos los entrenadores que trabajaron con él en el Paris Saint-Germain y en el Mónaco".

Y añadió, en declaraciones recogidas por el portal francés "Foot Mercato": "Hay que encontrar el equilibrio adecuado, y esa es una tarea difícil, esté o no Mbappé. Mbappé no es realmente el problema".









Henry citó otros casos en el fútbol, al señalar que la ausencia de ciertos jugadores influyentes puede imponer desafíos tácticos distintos, lo que convierte el papel del entrenador en algo fundamental para construir el equilibrio dentro del equipo.

La defensa de Henry hacia Mbappé llega en un momento en el que la estrella francesa se enfrenta a un debate constante sobre el alcance de su impacto individual en el rendimiento colectivo, especialmente con la cercanía de una nueva etapa bajo la dirección de Zinedine Zidane.



