Según se desprende de un comunicado oficial del organismo europeo, el RB Leipzig recibirá durante el actual parón internacional XXL una cantidad equivalente a 353.000 euros por los 16 jugadores cedidos en total.

Con ello, el club sajón es el mejor remunerado de todos los representantes europeos. En total, se repartió una suma de 31,5 millones de euros entre 611 clubes diferentes. Para las dos temporadas de la Nations League 2024/25 y 2026/27 está previsto un volumen total de 104 millones de euros.

La UEFA no comunicó en su declaración en qué puestos quedaron los otros representantes alemanes, como el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund. En el marco del programa de compensación a clubes de la UEFA, los clubes reciben 3.845 euros por cada jugador utilizado y por cada partido.

Para la Eurocopa 2028 (incluida la fase de clasificación), en cambio, habrá una compensación sobre la base de una cantidad por jugador y por día. Según la UEFA, los clubes pueden contar en este sentido con un fondo de 140 millones de euros. Para las temporadas de la Nations League 2024/25 y 2026/27, así como para la Eurocopa 2028, el organismo europeo repartirá por tanto un total de 244 millones de euros.

"El programa de compensación a clubes reconoce la contribución esencial que los clubes hacen al éxito del fútbol de selecciones. En el marco de este programa, distribuimos una parte de los ingresos de la UEFA EURO y de la UEFA Nations League entre clubes de toda Europa, tanto profesionales como amateurs", comunicó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Nasser Al-Khelaifi, presidente de la European Football Clubs (EFC), dijo: "El programa de compensación a clubes es una parte muy importante de la asociación estratégica entre la UEFA y la EFC. Su alcance y su impacto son evidentes: más de 600 clubes de todos los tamaños se benefician de este primer pago. Con ello se reconoce la contribución esencial que los clubes hacen al fútbol internacional".