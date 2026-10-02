Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, desató una nueva ola de críticas en España tras aparecer en una velada nocturna en la capital francesa, París, en compañía de su novia, la actriz Ester Expósito, durante su periodo de recuperación de la lesión, en un gesto que reavivó el debate sobre su profesionalidad y su comportamiento fuera del campo.

La visita de Mbappé a París, la noche del miércoles, provocó el malestar de los medios de comunicación españoles, sobre todo después de que abandonara la concentración de la selección francesa a raíz de una lesión en la rodilla izquierda, tras el partido ante Turquía, en el que marcó un gol, lo que llevó al Real Madrid a anunciar que sufría una hiperextensión en la parte posterior de la rodilla.

Y pese a que informaciones periodísticas españolas aseguraron que la lesión de Mbappé no requiere más que reposo absoluto, y que el conjunto blanco le permitió ausentarse del centro de entrenamiento de Valdebebas, su aparición en una discoteca de París volvió a abrir la puerta a las críticas, especialmente porque no es la primera vez que pasa sus vacaciones fuera de Madrid durante el periodo de recuperación, según informó el portal francés "Foot Mercato".

David Sánchez, periodista de la cadena "Marca", lanzó un ataque contra la estrella francesa, afirmando que, pese a poseer unas cualidades excepcionales, repite errores que irritan a la afición del Real Madrid.

Sánchez señaló que Mbappé podría haber regresado a Madrid y haberse dejado ver en el centro de entrenamiento del club, dando así a la afición una impresión positiva sobre su compromiso con el programa de recuperación, en lugar de reaparecer en París, y consideró que la repetición de este tipo de actitudes perjudica su imagen.









Por su parte, Juanma Castaño, a través de la cadena "COPE", criticó la actitud del jugador, señalando que un regreso rápido a Madrid habría enviado un mensaje distinto a la afición del club, sobre todo ante la polémica que rodea su lesión.

Estas críticas llegan como prolongación de una polémica anterior, después de que Mbappé viajara a Cerdeña en compañía de su novia durante su periodo de ausencia de los terrenos de juego la pasada temporada, lo que suscitó entonces interrogantes en la prensa española sobre su compromiso.

Y pese a las crecientes críticas, informaciones del programa "El Chiringuito" apuntaron a que Mbappé es candidato a ser titular con el Real Madrid frente al Villarreal, en medio de la continua polémica sobre su comportamiento y el alcance del impacto de sus movimientos fuera del campo en su relación con la afición.