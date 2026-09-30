Según informa Sport Bild, Roger Schmidt, sucesor de Jürgen Klopp como Head of Global Soccer en Red Bull, se habría pronunciado a favor de no destituir al argentino y, en su lugar, seguir trabajando con él.

Además, Schmidt habría animado a los responsables del club a respaldar públicamente a Demichelis. Eso fue lo que finalmente ocurrió tras la goleada por 1-4 ante el Como Calcio en la Champions League.

«Por supuesto, hemos percibido lo que se ha estado debatiendo en los últimos días en torno a nuestro club en los medios y en las redes sociales. Somos muy ambiciosos y muy críticos con nosotros mismos. Al mismo tiempo, mantenemos la calma, seguimos centrados y permanecemos unidos como club. Eso vale para todos los empleados, la plantilla y todo el cuerpo técnico. Todos tienen nuestro apoyo y nuestra confianza», dijo entonces el director general deportivo Marcel Schäfer.

Al argentino hay que concederle que el club realizó muchos cambios en verano. «Se integraron nuevos jugadores y, al mismo tiempo, hubo que lidiar una y otra vez con lesiones. Ahora regresan jugadores importantes. Un equipo de nueva formación necesita tiempo para encontrarse y desarrollar automatismos. Esa es la realidad», afirmó Schäfer.

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¿Por qué está siendo criticado Martin Demichelis?

Demichelis asumió el cargo de entrenador jefe del club sajón el pasado verano como sucesor del destituido Ole Werner. Anteriormente, el exdefensa del Bayern de Múnich trabajó en el descendido español RCD Mallorca.

Tras un debut exitoso, con una victoria por 6-0 ante el Eintracht Trier en la DFB-Pokal y un triunfo por 3-0 en el inicio de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach, los resultados no han acompañado en las últimas semanas.

Desde entonces, solo ha habido una victoria en cuatro partidos, por lo que el conjunto sajón ocupa la novena posición de la tabla con solo seis puntos. Por eso, en las últimas semanas han circulado una y otra vez rumores de que el Leipzig podría separarse prematuramente de su entrenador jefe.