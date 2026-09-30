Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich vs RB Leipzig: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Bayern de Múnich se enfrenta al RB Leipzig el sábado 17 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, el FC Bayern Munich logró una victoria por 2-0 contra el RB Leipzig en los cuartos de final de la DFB-Pokal. El FC Bayern Munich también mostró un claro dominio en sus recientes duelos de la Bundesliga, incluidas contundentes victorias por 6-0 y 5-1 sobre el Leipzig.

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¿Cuándo es el saque inicial del Bayern de Múnich vs RB Leipzig de la Bundesliga?

El Bayern de Múnich vs RB Leipzig se disputa en el Allianz Arena de Múnich el sábado 17 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 12:30 Allianz Arena

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich vs RB Leipzig de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Bayern de Múnich y RB Leipzig en el Allianz Arena, tienes unas pocas opciones oficiales:

Solicitud oficial de sorteo del FC Bayern: Las entradas para los partidos de Bundesliga con alta demanda se asignan mediante un sistema de sorteo en la web oficial del FC Bayern. Los miembros del club tienen prioridad durante las primeras ventanas de solicitud, que normalmente se abren semanas antes del encuentro.

Intercambio oficial de entradas del FC Bayern: Si la asignación inicial se agota, los abonados y miembros revenden sus entradas no deseadas a través del portal oficial de intercambio de entradas. Esta plataforma vende las entradas a su precio nominal más una tasa de gestión reducida y suele estar accesible para no miembros durante la semana del partido si sigue habiendo disponibilidad.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Para asegurarte un asiento, los paquetes oficiales de hospitalidad del FC Bayern y los socios de viaje autorizados ofrecen lotes de entradas para el día de partido que incluyen acceso a sala VIP o estancias en hotel.

Mercados secundarios: Si las entradas están completamente agotadas a través de los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub ponen a la venta entradas revendidas por otros aficionados, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich vs RB Leipzig de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de Bundesliga del FC Bayern Munich como local en el Allianz Arena se estructuran en cinco categorías oficiales:

Precios oficiales a valor nominal del FC Bayern

Categoría 1 (tribunas centrales laterales de nivel inferior/medio): 80 €

Categoría 2 (esquinas / tribunas centrales superiores): 70 €

Categoría 3 (detrás de las porterías / tribunas laterales superiores): 50 €

Categoría 4 (esquinas del anillo superior / zonas altas de portería): 40 €

Categoría 5 (zona de pie / Stehplatz): 15 €

Descuentos y tasas oficiales:

Los miembros del club FC Bayern reciben un descuento de 2,50 € por entrada.

Los menores de 14 años, los mayores de 65 y los aficionados con discapacidades graves tienen derecho a un descuento del 50 %.

Las tasas estándar del sistema de reserva oscilan entre 2 € y 5 € por reserva.

Precios del mercado secundario

Como los partidos de alto perfil de la Bundesliga contra rivales punteros como el RB Leipzig suelen agotarse, las entradas en plataformas secundarias como StubHub normalmente empiezan en 120 € a 290 €+, dependiendo de la demanda y de la ubicación del asiento.

Bayern de Múnich vs RB Leipzig de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich vs RB Leipzig

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Schalke 04 en la Bundesliga, mientras que su resultado más destacado en esa racha fue una victoria en casa por 5-1 sobre el VfB Stuttgart en la jornada inaugural de la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Bayern marcó 12 goles y encajó uno.

Los últimos cinco partidos del RB Leipzig dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-3 ante el Werder Bremen en la Bundesliga, aunque antes logró una victoria por 6-0 sobre el Eintracht Trier en la DFB-Pokal. El Leipzig marcó 11 goles en esos cinco encuentros, pero encajó nueve, lo que refleja una fragilidad defensiva que el equipo de Kompany tratará de explotar.

Bayern de Múnich vs RB Leipzig: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes llegó en un amistoso de pretemporada el 15 de agosto de 2026, con victoria del Bayern por 3-1. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Bayern ha ganado cuatro veces y ha empatado una, con 17 goles marcados y cinco encajados. Eso incluye un 6-0 al Leipzig en la Bundesliga en el Allianz Arena en agosto de 2025 y una victoria a domicilio por 5-1 en enero de 2026.