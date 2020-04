Fifa 21: data de lançamento, preço, novidades, consoles, pré-venda e mais do game

O próximo jogo da série da EA Sports deve ser lançado nos próximos meses e já se especulam as novidades da edição

O próximo jogo do Fifa, o Fifa 21, já é aguardado pelos fãs da série. Com o lançamento ainda em 2020, já há quem coloque o game na lista de desejos para o futuro.

Claro que a pandemia de coronavírus afetou o indústrias do mundo todo, incluindo o futebol, e há a expectativa de como isso afetará o game da EA Sports.

A Goal adianta para você tudo o que já se sabe sobre o Fifa 21, como data de lançamento, consoles e muito mais.

Quando o Fifa 21 será lançado?

A ideia inicial da EA Sports é lançar o game na última semana de setembro deste ano. Isso, claro, se o coronavírus não atrapalhar os planos da empresa.

A edição atual da série foi lançada na última sexta-feira do último mês de setembro. Caso isso se repetir, pode-se esperar o Fifa 21 por volta do dia 25 de setembro de 2020.

Para aqueles que comprarão o jogo na pré-venda e terão o "early acess" (acesso adiantado, em português), o jogo poderá esta disponível alguns dias antes, por volta do dia 21 de setembro.

Ainda não há uma data oficial para o lançamento do jogo. Mas, diante da pandemia do coronavírus, a produção e distribuição do jogo pode ser afetada de alguma maneira em escala global.

Costumeiramente, a EA Sports anuncia a data de lançamento de seus jogos entre junho e julho nas conferências de E-Sports e games.

Qual será o preço do Fifa 21?

A EA Sports não confirmou o preço do game, mas deve seguir as últimas edições da série e custar R$ 250.

Nos últimos anos, além da edição normal do jogo, estão sendo lançadas edições diferenciadas: Champions Edition e Ultimate Edition. Elas são mais caras que a versão base, pois incluem cartas diferenciadas no FUT, assim como uniformes também.

O Fifa 21 estará disponível em quais consoles?

FIFA 21 estará disponível para jogar no PS4, Xbox One e PC. Não se sabe se o jogo estará disponível para a próxima geração de consoles, o PS5 e Xbox Series X.

O PS5 e o Xbox Series X devem ser lançados em algum momento do período de férias nos EUA, o que significa que eles podem chegar entre outubro e dezembro de 2020.

Dada a proximidade dessas datas, a EA Sports deve trabalhar em conjunto com a Sony e a Microsoft para garantir que o novo lançamento esteja disponível para estes consoles.

O Google Stadia, lançado em 2019, não possuía FIFA 20, mas é possível que haja um esforço para disponibilizar um jogo como o FIFA 21.

Quando eu posso comprar o Fifa 21 na pré-venda?

Jogadores poderão comprar o Fifa 21 em alguns meses antes do lançamento oficial.

Como não há data oficial ainda, é difícil saber quando o game estará disponível para a pré-venda.

Quais novos modos estarão pesentes no Fifa 21?

A EA Sports não se pronunciou sobre os novos modos presentes em Fifa 21. Mas diversas melhorias e novidades são esperadas no game.

No Modo Carreira, melhorias na jogabilidade e no mercado de transações são esperadas, assim como um editor de estádios e maiores interações com os jogadores da base dos clubes.

Novos Ícones do FUT também são esperados. Jogadores como David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn e Francesco Totti podem estar entre os potenciais novos nomes.

Uma nova história para o modo Volta e até mesmo dribles mais complicados e outras melhorias podem chegar para a releitura do Fifa Street.

Uma das maiores revoluções no futebol também pode chegar em breve na série do Fifa. Desde 2017 oficialmente usado no futebol, o VAR ainda não chegou nos jogos da EA Sports (até porque o árbitro é um computador e não está sujeito a erros humanos).

Mais ligas e clubes também são esperados. Mas a Juventus deve continuar sendo chamada de Piemonte Calcio e os uniformes da equipes devem seguir genéricos, já que o clube é parceiro da Konami, desenvolvedora do PES. Pelo mesmo motivo, o deve seguir sem o Camp Nou no Fifa 21.

Quem estará na capa do Fifa 21?

Há alguns potenciais nomes que podem aparecer na capa do próximo jogo da série do Fifa. Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala podem ser alternativas plausíveis, assim como as jovens estrelas Kylian Mbappe, Jadon Sancho e Erling Braut Haaland.

Mohamed Salah, Paul Pogba e Antoine Griezmann também estão na corrida para ser o rosto do jogo.

Cristiano Ronaldo e Leo Messi não devem aparecer na capa do Fifa 21 porque seus clubes, como já dito, têm acordos com a Konami.

Na última edição, Eden Hazard e Virgil van Dijk foram os craques que estamparam as edições do game.