FIFA 21: quais ligas estarão no game?

Várias dos principais campeonatos nacionais do planeta estarão no jogo, além de muitos torneios continentais; veja a situação do Brasileirão

Um dos principais fatores que levam players todos os anos a comprarem edições do FIFA é o fato de poder controlar seus times e jogadores favoritos. No FIFA 21, não será diferente.

Uniformes e times reais ajudam na imersão do player, enquanto que a EA Sports se orgulha de ter um grande catálogo de competições licenciadas no game.

Ainda que outras franquias tentem se equiparar, o FIFA 21 terá exclusividade de várias competições, algo importante para qualquer fã de futebol.

Com mais de 700 times disponíveis, quais ligas e copas estarão disponíveis na próxima edição do FIFA?

Confira!

Quais ligas e competições estarão no FIFA 21?

O FIFA 21 terá mais de 30 ligas e competições, incluindo algumas das maiores do mundo, como por exemplo a Liga dos Campeões e a Premier League.

A expectativa, entretanto, é que o game tenha a genérica "Liga do Brasil" novamente, uma versão não-licenciada do Brasileirão, já que a Konami tem a exclusividade das Séries A e B do Brasil. O FIFA, porém, deve continuar tendo nomes e uniformes de times realistas - mesmo que equipes como Flamengo, São Paulo e Vasco da Gama estejam inclusas apenas no modo Libertadores, enquanto que o Corinthians não faça parte do game.

As competições em negrito já estão confirmadas

(* marcadas com um asterisco fizeram parte do FIFA 20, mas não estão confirmadas no FIFA 21)

Competição País / Região Bundesliga 2.* Alemanha 3. Liga* Alemanha MBS Pro League Primera Division* A-League Bundesliga* Áustria Pro League* Liga Do Brasil* Brasil Primera Division* Chinese Super League Primera Division* K-League 1* Superliga* Scottish Premiership* La Liga 2* Espanha Ligue 2* França Premier League Championship Inglaterra Inglaterra Inglaterra Premier Division* Calcio B* Itália Liga MX Eliteserien* Noruega Ekstraklasa Liga 1* Romênia Allskenskan* Super League* Super Lig* América do Sul América do Sul América do Sul Liga dos Campeões Europa Europa UEFA Super Cup Europa

Competições como a Liga dos Campeões, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, La Liga, Europa League, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Recopa Europeia são algumas das que são exclusivas ao FIFA 21.

Kylian Mbappé, é claro, além de ser capa do game, estará disponível na Ligue 1, uma das ligas oficiais do game. A Eredivisie holandesa e Primeira Liga portuguesa também já foram anunciadas.

A Serie A italiana também faz parte do jogo, mas sem a , chamada de Piemonte Calcio no jogo devido a um contrato de exclusividade com o PES.

Outras ligas já anunciadas são a A-League da Austrália, Superliga da China, , do Japão, bem como a Liga MX, do México e a dos Estados Unidos.