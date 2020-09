Como fazer as novas comemorações do FIFA 21?

As comemorações 'sefie', 'paz' e 'chororô' estão entre as principais novidades; confira os comandos das novas celebrações do FIFA 21

O FIFA 21 está cada vez mais perto de seu lançamento e, com isso, a EA Sports, desenvolvedora da franquia, vai aos poucos divulgando as principais novidades para a nova versão do jogo. Agora, foi a vez dos gamers conhecerem as novas comemorações e seus novos comandos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) através do perfil oficial da EA Sports no Twitter. Uma das comemoração mais comentadas, antes mesmo de a produtora revelar as novidades, foi a de Erling Haaland, estrela do .

Mais times

Após balançar as redes adversárias, o atacante ficou conhecido por sentar no gramado e ‘meditar’ dentro de campo. A comemoração entrou no FIFA 21 com o nome de paz, ou peace, em inglês.

Kylian Mbappé, que estampa a capa da nova versão do game, também estrelou duas novas celebrações: ‘chororô’, que ficou conhecida entre os torcedores brasileiros com Valdivia, ex- , e ‘relax’, em que o jogador deita no campo como se estivesse descansando. As comemorações ‘selfie’ e ‘nem acredito’ também devem estar entre as mais usadas do FIFA 21.

Uma das principais reclamações a cada edição do jogo com relação às celebrações é referente aos modos online, principalmente ao Ultimate Team. Ao longo das partidas, muitos gamers se utilizam das comemorações, sem pular nenhum replay, para irritar os adversários após marcar gols.

Mais artigos abaixo

Por conta disso, a EA também anunciou que removeu as comemorações mais tóxicas do jogo, como ‘dab’, muito utilizada por Paul Pogba, e ‘calma’, mundialmente famosa por ser usada por Cristiano Ronaldo. Dentre as novidades, ‘chororô’ é a principal candidata para ser a mais nova celebração tóxica do FIFA 21.

O lançamento da nova versão do game acontece no dia 6 de outubro, mas, ao contrário dos anos anteriores, não terá a versão demo disponível anteriormente. Você pode conferir todas as novidades do FIFA 21 clicando aqui.

Já viu as novas comemorações do FIFA 21? 😎https://t.co/YQnszL1CtW — Goal (@GoalBR) September 22, 2020

FIFA 21: os comandos para as novas comemorações de gol

Foto: EA Sports

Chororô

Basta correr em direção à câmera que fica na beira do gramado.

Paz

Para fazer a comemoração de Erling Haaland, segure RB e aperte das vezes A, para o Xbox, ou segure R1 e dê um duplo clique no X, para Playstation.

Selfie

Para tirar uma selfie, é só correr até a placa de publicidade.

Nem acredito

Para se jogar no chão, segure RT / R2 enquanto pressiona o analógico direito para baixo.

Deslizar de joelhos e girar

Segure LB / L1 e mova o analógico direito nesta sequência: cima, direita, baixo, esquerda.

Aceno real

Apenas aperte B / bolinha. Esta é uma comemoração aleatória.

Dança com giro

Segure RT / R2 e toque duas vezes com o analógico direito para a direita.

Pular e apontar

Segure RT / R2 e toque duas vezes com o analógico direito para baixo.

Surfar

Segure LT / L2 e mova o analógico direito para baixo e depois para cima.

Relax

Segure RT / R2 enquanto pressiona o analógico direito para a esquerda.

Deslizar de câmera

Corra para frente da câmera na beira do gramado

A, Binóculo ou Dedos torcidos

Para fazer as comemorações, basta apertar A / X.