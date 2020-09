Quais ligas, clubes e estádios estarão no FIFA 21?

Serão mais de 700 equipes e mais de 90 estádios disponíveis no novo game de futebol da EA Sports

A EA Sports anunciou todos os times, ligas e estádios que estarão presentes no FIFA 21, novo game de futebol que estará disponível a partir do dia 9 de outubro. Com algumas competições importantes totalmente autenticadas, mais de 30 ligas poderão ser jogadas no game.

Ao todo, será possível jogar em 95 estádios licenciados espalhados pelo mundo. O modo Volta Football também traz arenas novas, incluindo uma ambientada em .

Mais times

Índice

Quais ligas e times estarão disponíveis no FIFA 21?

ALEMANHA

1. FC Köln

1. FSV 05

Bielefeld

Dortmund

FC

FC

FC 04



Hertha Berlin

Leverkusen

M'gladbach



SC

TSG

Union Berlin

VfB

VfL



2. Bundeliga

1. FC Heidenheim

1. FC Nürnberg

Braunschweig

Düsseldorf

Erzgebirge Aue

FC St. Pauli

Greuther Fürth

Hamburger SV

96

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

Karlsruher SC

SC Paderborn 07

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

VfL Bochum

VfL Osnabrück

Würzburg

3. Liga

1. FC Magdeburg

1860 München

Dynamo Dresden

FC Bayern II

FC Ingolstadt

FSV Zwickau

Haching

Hallescher FC

Hansa Rostock

Kaiserslautern

KFC Uerdingen

MSV Duisburg

Saarbrücken

SC Verl

SV Meppen

SV Waldhof

SVWW

Türkgücü

VfB Lübeck

Viktoria Köln

ARÁBIA SAUDITA

MBS Pro League

Abha Club

Al Adalah

Al Ahli

Al Faisaly

Al Fateh

Al Fayha

Al Hazem

Al Hilal

Al Ittihad

Al Nassr

Al Raed

Al Shabab

Al Taawoun

Al Wehda

Damac FC

Ettifaq FC

ARGENTINA

Liga Profesional de Fútbol

Aldosivi

Argentinos Jrs.



Atlético Tucumán

Banfield

Buenos Aires ( genérico)

Central Córdoba



Defensa

Estudiantes

Gimnasia





Independiente

Lanús

Newell's

Núñez ( genérico)

Patronato

Club







Unión

Vélez Sarsfield

AUSTRÁLIA

A-League

Adelaide United

Brisbane Roar

Central Coast

Macarthur FC

Melb. Victory

Melbourne City

Jets

Perth Glory

Sydney FC

Well. Phoenix

Western United

WS Wanderers

ÁUSTRIA

Ö. Bundesliga

Admira Wacker

FK Austria Wien

LASK



SCR Altach

SK Rapid Wien

SK Sturm Graz

SKN St. Pölten

SV Ried

TSV Hartberg

Wolfsberger AC

WSG Tirol

BÉLGICA

1A Pro League

K Beerschot VA

Cercle Brugge



Excel Mouscron

KAA Gent

KAS Eupen

KRC

KV Kortrijk

KV Mechelen

KV Oostende

OH Leuven

Royal Antwerp FC

RSC

Sint-Truiden

Sp. Charleroi

Standard Liège

Waasl. Beveren

Zulte Waregem

BRASIL

Liga do

Vale lembrar que os jogadores dos times brasileiros disponíveis em FIFA serão genéricos. A EA Sports não tem contrato com time algum para licenciar a imagem e nomes dos atletas.

-PR

Atlético Mineiro







Ceará SC













Oceânico FC (time genérico)



CHINA

Chinese Super League

Beijing Guoan

Chongqing SWM

Dalian Pro

Guangzhou

Guangzhou R&F

Hebei CFFC

Henan Jianye

Jiangsu Suning

Qingdao Huanghai

Shandong Luneng

Shanghai Shenhua

Shanghai SIPG

Shenzhen Kaisa

Shijiazhuang

Tianjin TEDA

Wuhan Zall

COREIA DO SUL

K League 1

Busan IPark

Daegu FC

FC Seoul

Gangwon FC

GwangJu FC

Incheon United

Jeonbuk Hyundai

Pohang Steelers

Sangju Sangmu

Seongnam FC

Suwon Samsung

Ulsan Hyundai

DINAMARCA

3F Superliga

Aalborg BK

Aarhus AGF

AC Horsens

Brøndby IF

FC København

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

Lyngby BK

Odense BK

Randers FC

SønderjyskE

Vejle Boldklub

ESCÓCIA

Scottish Prem





United













Ross County





ESPANHA

LaLiga Santander

Club



CA Osasuna

Cádiz CF

D.

Elche CF

FC

CF

Granada CF

UD

R. CF

RC

Real Betis





SD

SD

FC

CF

CF

LaLiga Smartbank

AD Alcorcón

Albacete BP

CD Castellón

CD

CD Lugo

CD Mirandés

CD Tenerife

CE Sabadell

CF Fuenlabrada

FC Cartagena

FC

Málaga CF

R. Oviedo

R.

R. Zaragoza



RCD

RCD Mallorca

SD Ponferradina

UD Almería

UD Las Palmas

UD Logroñés

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ







SC

D.C. United

FC Cincinnati





Impact Montréal

Inter Miami CF

LA Galaxy

LAFC



Nashville SC

New England



NY Red Bulls



Philadelphia







SJ Earthquakes

Sporting KC



FC

FEMININO





Brasil (Camisa e escudo oficiais, jogadoras genéricas)

Canadá



















Nova Zelândia

Noruega



INGLATERRA

Premier League

Arsenal















United

City





Manchester Utd

Newcastle Utd

Sheffield Utd



Spurs







Championship

AFC Bournemouth

Barnsley

City

Rovers







Coventry City





Luton Town







Nott'm Forest

Preston



Reading

Utd

Sheffield Wed







Wycombe

Accrington

AFC Wimbledon

Blackpool

Bristol Rovers

Burton Albion

Charlton Ath

Crewe Alexandra

Doncaster

Fleetwood Town

Gillingham



Ipswich

Lincoln City

MK Dons

Northampton

Oxford United

Peterborough

Plymouth Argyle

Portsmouth

Rochdale

Shrewsbury

Sunderland

Swindon Town

Athletic

Barrow



Bradford City

Cambridge Utd

Carlisle United

Cheltenham Town

Colchester

Crawley Town

Exeter City

Forest Green

Grimsby Town

Harrogate Town

Leyton Orient

Mansfield Town

Morecambe

Newport County

Oldham Athletic

Port Vale

Salford City

Scunthorpe Utd

Southend United

Stevenage

Tranmere Rovers

Walsall

INTERNACIONAL (seleções)

África do Sul

Alemanha



Austrália

Áustria





Brasil (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Bulgária



Canadá



China









(Camisa, escudo e jogadores genéricos)



Escócia

Eslovênia

Espanha

Estados Unidos

Inglaterra

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Hungria



Índia (Camisa, escudo e jogadores genéricos)







México

Nova Zelândia

Noruega











Romênia



Suécia





(Camisa, escudo e jogadores genéricos)



IRLANDA

SSE Airtricity LGE

Bohemian FC

Cork City

Derry City

Dundalk

Finn Harps

Shamrock Rovers

Shelbourne

Sligo Rovers

St. Pats

Waterford FC

ITÁLIA

Tim



Benevento





Crotone (genérico)





Hellas Verona

Inter

La Spezia (genérico)









Piemonte Calcio ( genérico)

FC (Roma genérico)









FRANÇA

Uber Eats

Angers SCO

AS

AS



FCO

FC Lorient

FC Metz

FC

LOSC



Olympique

OGC Nice

Olympique





RC Lens



Stade Brestois 29

Stade de



Ligue 2 BKT

AC Ajaccio

AJ Auxerre

SC

Châteauroux

Clermont

EA

FC Chambly

FCSM

Grenoble

Havre AC

Nancy

Niort

Paris FC

Pau FC

Rodez AF

SM

FC

Troyes

USL Dunkerque

VAFC

HOLANDA

Eredivise

ADO Den Haag



AZ

FC Emmen

FC Groningen

FC Twente

FC Utrecht



Fortuna Sittard

Heracles Almelo

PEC Zwolle



RKC Waalwijk

SC Heerenveen

Sparta Rotterdam

Vitesse

VVV-Venlo

Willem II

JAPÃO

Meiji Yasuda J1

Cerezo Osaka

F.C. Tokyo

Gamba Osaka

H.Consa.Sapporo

Kashima Antlers

Kashima Reysol

Kawasaki-F

Nagoya Grampus

Oita Trinita

S-Hiroshima

Sagan Tosu

Shimizu S-Pulse

Shonan Bellmare

Urawa Reds

Vegalta Sendai

Vissel Kobe

Yokohama F. M.

Yokohama FC

MÉXICO

Liga BBVA MX

América

Atlas

Atlético de San Luis



FC Juárez

Guadalajara

León

Mazatlán FC





Puebla





Rayados









NORUEGA

Eliteserien

Aalesunds FK

FK Bodø/Glimt

FK Haugesund

IK Start

Kristiansund

Mjøndalen IF

Molde FK

Odds BK

Rosenborg BK

Sandefjord

Sarpsborg 08

SK Brann

Stabæk Fotball

Strømsgodset IF

Vålerenga Fotball

Viking FK

POLÔNIA

PKO Ekstraklasa

Cracovia

Górnik Zabrze

Jagiellonia

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Legia Warszawa

PGE Stal Mielec

Piast Gliwice

Podbeskidzie

Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław

Warta Poznań

Wisła Kraków

Wisła Płock

Zagłębie Lubin

PORTUGAL

Belenenses

Boavista FC

CD Tondela

Farense

FC Famalicão

FC

Gil Vicente

Marítimo

Moreirense FC

Nacional

Paços Ferreira

Portimonense SC

Rio Ave FC

Santa Clara

SC Braga

SL

Sporting CP

V. Guimarães

RESTO DO MUNDO

AC Monza

AEK Athens

Al Ain FC

Brescia

Verona

CSKA Moscow

Dinamo Zagreb

Dynamo Kyiv



HJK Helsinki



Lecce

Lokomotiv Moscow

Olympiacos CFP



Panathinaikos





Slavia Praha

Sparta Praha

Spartak Moscow



Viktoria Plzeň

Soccer Aid

adidas All-Star

MLS All Stars

ROMÊNIA

Liga I

Academica

Astra Giurgiu

CFR 1907 Cluj

Chindia

FC Argeș

FC Botoşani

FC Dinamo 1948

FC Hermannstadt

FC Viitorul

FC Voluntari

FCSB

Gaz Metan Mediaș

Politehnica Iaşi

Sepsi OSK

Univ. Craiova

UTA Arad

SUÉCIA

Allsvenskan

AIK

BK Häcken

Djurgårdens IF

Falkenbergs FF

Hammarby IF

Helsingborgs IF

IF Elfsborg

IFK Göteborg

IFK Norrköping

IK Sirius

Kalmar FF

Malmö FF

Mjällby AIF

Örebro SK

Östersunds FK

Varbergs BoIS

SUÍÇA

RSL

BSC

FC 1893

FC Lugano

FC Luzern

FC Sion

FC St. Gallen

FC Vaduz

FC Zürich

Lausanne-Sport

Servette FC

TURQUIA

Süper Lig

Alanyaspor

Antalyaspor

Başakşehir

BB Erzurumspor

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Denizlispor

Fenerbahçe



Gaziantep

Gençlerbirliği

Göztepe

Hatayspor

Karagümrük SK

Kasimpaşa

Kayserispor

Konyaspor

MKE Ankaragücü

Sivasspor

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor

CONMEBOL

Conmebol Libertadores



América de Cali

(Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Barcelona SC

Binacional

Boca Juniors

Bolívar

Caracas F.C.



Defensa

S.C.

Est. de Mérida

(Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Grêmio (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Guaraní



Independiente

Internacional (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Junior

Quito



Nacional



(Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)



Racing Club

River Plate

Santos (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

São Paulo (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Tigre

Uni. Católica

Wilstermann

Conmebol Sul-Americana

Always Ready

Aragua FC

Argentinos Jrs.

Atl. Nacional

Atlético Grau

Atlético Mineiro (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Aucas

Audax Italiano

Bahia (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Blooming

Club Nacional

Coquimbo Unido

CS

Cusco FC



Deportivo Pasto

El Nacional

FBC

Fénix

Fluminense (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Fortaleza (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Goiás (Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Huachipato FC

Huracán

Independiente

Lanús

Liverpool

Llaneros

Luqueño

Millonarios

Mineros

Nacional Potosí

O. Petrolero

Plaza Colonia

River Plate

River Plate

Sol de América

Sport Huancayo

U. Católica

Unión

Unión La Calera

(Camisa e escudo oficiais, jogadores genéricos)

Vélez Sarsfield

FC

Além de todas estas ligas, será possível jogar também: Liga dos Campeões da Uefa, , Supercopa da Uefa, além de diversas copas nacionais.

Quais os estádios disponíveis no FIFA 21?

Confira todos os estádios licenciados no novo game da EA Sports.

Premier League (Inglaterra)

Anfield

Bramall Lane

Craven Cottage

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The Hawthorns

Hotspur Stadium

Turf Moor

Villa Park

Outras divisões inglesas

City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

KCOM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Vicarage Road

Vitality Stadium

Ligue 1 Uber Eats (França)

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

Serie A Tim (Itália)

San Siro

Resto do Mundo

Donbass Arena

Otkritie Arena

Eredivise (Holanda)

Johan Cruijff ArenA

MLS (Estados Unidos e Canadá)

BC Place

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

Liga BBVA MX (México)

Estadio Azteca

MBS Pro League ( )

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Meiji Yasuda J1 (Japão)

Panasonic Stadium Suita

Internacional

Atatürk Olimpiyat Stadı

Wembley Stadium

Bundesliga (Alemanha)

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

Opel Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

2. Bundesliga (Alemanha)

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

Volksparkstadion

LaLiga Santander (Espanha)

Coliseum Alfonso Pérez

El Alcoraz

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Municipal de Ipurua

Ramón Sánchez-Pizjuán

Reale Arena

Wanda Metropolitano

LaLiga Smartbank (Espanha)

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio La Rosaleda

Municipal de Butarque

RCDE Stadium

Visit Mallorca Estadi

Liga Profesional de Fútbol (Argentina)

Libertadores de América (somente em PC, Playstation 4 e Xbox One)

Estadio Presidente Perón (somente em PC, Playstation 4 e Xbox One)

Arenas do Volta Football (somente em PC, Playstation 4 e Xbox One)