FIFA 21: 10 jogadores bons e baratos para o modo Ultimate Team

Confira algumas dicas de cartas para você brilhar no FUT!

O grande objetivo do modo Ultimate Team do FIFA 21 é montar um time poderoso para encarar os modos online competitivos do game. Como astros internacionais custam muitas moedas, a solução para o início da sua campanha no FUT é optar por jogadores com bom custo-benefício. Confira a lista com 10 cartas boas e baratas para usar no jogo.

Gianluigi Donnarummma ( ) - 5 mil moedas

Titular absoluto do Milan, o jovem goleiro italiano abandonou o status de promessa e já é tido como um dos melhores da . Mesmo com 85 pontos gerais e atributos bastante impressionantes, o arqueiro custa pouco mais de 5 mil moedas e dá conta do recado debaixo das traves com seus 1,96 de altura e saltos e reflexos apuradíssimos.

Luis Alberto ( ) - 4 mil moedas

Dono do meio campo da Lazio, o espanhol Luis Alberto tem uma carta recheada no FIFA 21, com atributos ofensivos bem distribuídos e números bons em velocidade. Por apenas 4 mil moedas você terá um meia que pode atuar em diversas posições do campo, seja na distribuição de bola ou em infiltrações.

Alex Telles ( ) - 7 mil moedas

Antes de sacramentar sua transferência ao Manchester United, o brasileiro já estava no FUT com uma carta no Porto, seu ex-clube. Como a liga portuguesa não é das mais populares, a excelente carta de Alex Telles custa pouco, considerando tudo que pode oferecer. Uma boa ideia é combinar o lateral com outros brasileiros para conseguir um bom entrosamento.

Iago Aspas ( ) - 4 mil moedas

Destaque do Celta de Vigo desde 2015, o atacante Iago Aspas combina boa velocidade, finalização precisa e facilidade em chutar com os dois pés, tudo isso por pouco menos de 4 mil moedas. Essa é uma das maiores pechinchas do FIFA 21 em questão de atacantes e uma escolha certa para times iniciais no modo.

Alessio Romagnoli (Milan) - 3 mil moedas

O Campeonato Italiano conta com alguns dos melhores zagueiros do mundo, mas no FIFA 21 diversos deles sofrem com números baixos em velocidade, o que dificulta o seu uso no modo FUT. Uma boa alternativa é o italiano Romagnoli, que sai por menos de 3 mil moedas e tem bons atributos físicos, além de ótima técnica defensiva.

Paulinho (Guangzhou) - 4 mil moedas

Um verdadeiro hit nos times iniciais do Ultimate Team, Paulinho se destaca por sua carta muito equilibrada, com números ofensivos e defensivos bem impressionantes. O melhor é que o brasileiro do Guangzhou sai por só 4 mil moedas, e é bem fácil de encaixar em um meio-campo, graças a sua nacionalidade.

Jerome Boateng ( ) - 2 mil moedas

Mesmo longe de seus melhores dias, Boateng ainda faz bonito no Ultimate Team. A carta com pontuação geral 82 tem velocidade, força física e segurança na defesa, e custa menos de 2 mil moedas. Uma excelente opção é formar uma dupla entre o alemão e seu companheiro de Bayern, Lucas Hernandez.

David Silva ( ) - 8 mil moedas

Todos esperavam uma piora significativa nos atributos de David Silva no FIFA 21 por conta de sua transferência do City para a Real Sociedad, mas a verdade é que o maestro espanhol segue em forma no game. Apesar dos números abaixo da média para velocidade, Silva compensa com técnica de sobra para passes e dribles, e pode até mesmo arriscar arremates de longa distância.

Keylor Navas ( ) - 10 mil moedas

Goleiro multicampeão com o , Navas nunca teve toda a grife que merece, e no FIFA a história se repete. Mesmo com números incríveis e média geral bem alta, o goleiro do PSG custa muito menos do que deveria. Bom para aqueles que buscam um arqueiro de elite e podem contratar o costa-riquenho por pouco mais de 10 mil moedas.

Emre Can (Dortmund) - 7 mil moedas

Com a transferência da para o Dortmund, Emre Can ganhou muito mais do que um ponto em seus atributos gerais. O alemão teve uma melhora bastante relevante em praticamente todos os seus números e chega a superar jogadores com pontuações muito mais altas, como Henderson do . O preço é baixíssimo para tanta qualidade, só 7 mil moedas.