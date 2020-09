FIFA 21: preços e como funcionam as 10 horas de acesso antecipado do EA Play

O novo game de futebol da EA Sports não terá a tradicional "demo", mas será possível jogar FIFA 21 antes do lançamento; saiba como

O FIFA 21 é o novo jogo da série de futebol da EA Sports, que terá versões para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, além de PS5 e Xbox Series, que recebem o título no seu lançamento, em novembro deste ano. Agendado para o dia 9 de outubro, o game pode ser jogado de forma antecipada com uma assinatura do serviço EA Play ou comprando as edições especiais Ultimate e dos Campeões, que garantem acesso no dia 6 de outubro.

10 horas de teste no EA Play

A forma mais fácil e barata de experimentar o FIFA 21 antes da data oficial de lançamento é o EA Play, que garante 10 horas de teste da versão completa do novo game de futebol. Para isso é necessário ter uma assinatura do serviço, que funciona como uma espécie de “Netflix de jogos” da EA, e inclui títulos como Madden NFL, Battlefield, Mass Effect e The Sims.

Mais times

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As assinaturas podem ser mensais ou anuais e custam R$ 19,90 e R$ 109,90, respectivamente. Essa opção só está disponível para os donos de PlayStation 4, Xbox One e PC, e pode ser feita diretamente pelo EA Play Hub, baixado nas lojas de games e apps dos consoles ou no Origin e Steam, na versão para PC.

É importante notar que não é necessário ter comprado o FIFA 21 na pré-venda para ter acesso às 10 horas de teste do EA Play. Todos os assinantes do serviço podem experimentar a versão completa do jogo pelo período, mesmo sem possuir uma cópia do game. Todo o progresso obtido em modos como Ultimate Team, Carreira e Volta será mantido após o lançamento.

Acesso antecipado nas edições Ultimate e dos Campeões

Outra forma de jogar FIFA 21 mais cedo é comprando uma das versões especiais do jogo. FIFA 21 Edição Ultimate e FIFA 21 Edição dos Campeões liberam o jogo no dia 6 de outubro (com três dias de antecedência) e ainda garantem diversas outras vantagens, como pacotes raros adicionais para o modo Ultimate Team, craques por empréstimo e itens exclusivos.

Comparados à versão padrão do jogo (que custa R$ 299), as edições especiais saem bem mais caro. A Edição dos Campeões custa R$ 399, enquanto a Edição Ultimate, a mais completa, sai por R$ 499. Assinantes do EA Play têm direito a um desconto exclusivo em todas as versões do jogo.

Mais artigos abaixo

Requisitos para jogar no PC

A EA já liberou a lista completa de requisitos mínimos e recomendados para rodar o FIFA 21 no PC. As especificações mínimas seguem relativamente baixas, assim como a exigência de um computador com o sistema operacional Windows. Confira:

Requisitos mínimos:

Sistema: Windows 10 - 64-Bit

Processador: Core i3-6100 3.7GHz, AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

Memória: 8 GB de RAM

Vídeo: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB

Armazenamento: 50 GB de espaço disponível

Requisitos recomendados:

Sistema: Windows 10 - 64-Bit

Processador: Intel i5-3550 @ 3.40GHz, AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Memória: 8 GB de RAM

Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 670, AMD Radeon R9 270X

Armazenamento: 50 GB de espaço disponível