Anitta é o Brasil no FIFA 21: trilha sonora com mais de cem artistas é confirmada

EA Sports divulga playlists para o FIFA 21 e para o VOLTA FOOTBALL com 108 músicas e artistas de 23 países

O FIFA 21 está cada vez mais perto de seu lançamento e a EA Sports, desenvolvedora da franquia, segue divulgando as principais novidades para a próxima versão do jogo. E nesta segunda-feira (28), foi a vez dos gamers conhecerem as músicas que farão parte do FIFA 21, que terá Anitta como a representante do .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A trilha sonora sempre é um dos pontos fortes do FIFA. A franquia já emplacou diversos hits no universo da música e vários artistas que hoje são famosos foram apresentados para o mundo no game.

Mais times

E nesta segunda-feira (28) a EA Sports divulgou as trilhas sonoras do FIFA 21 e do VOLTA FOOTBALL, modo que terá uma playlist específica. Ao todo, são mais de 100 músicas e 23 artistas de países diferentes representando a escala global do game e do futebol.

It's time... 🎵



Here is the #FIFA21 soundtrack🔥



Listen to the playlist here 🔊👉 https://t.co/BBiZ7RbUqT pic.twitter.com/Rz78NArYyO — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 28, 2020

A representante do Brasil será a cantora Anitta, com a música ‘Me Gusta’, que foi lançada há apenas dez dias e já soma quase 30 milhões de visualizações no YouTube. O hit também conta com as participações de Cardi B e Myke Towers.

Além da música, a artista também terá um uniforme próprio no jogo, algo que acontece todos os anos com alguns artistas específicos.

Ao lado de Anitta, outros artistas como Dua Lipa, Tame Impala, Royal Blood, Disclosure e Stormzy também têm presença garantida no game. Enquanto isso, a playlist exclusiva do VOLTA - modo de jogo focado no futebol de rua - trará o melhor do eletrônico e do hip-hop.

Para o lançamento do game, no mês de outubro, mais de 40 artistas presentes na trilha sonora do FIFA 21 se reunirão em seus respectivos canais para comemorar a estreia mundial do jogo. Os fãs podem esperar performances de Dua Lipa, Anitta e muito mais. Mas até lá, já podem escutar as melhores músicas do jogo. Confira as playlsits abaixo.

Artistas brasileiros no FIFA

Foto: Divulgação

Anitta irá representar o Brasil no FIFA 21, mas a EA Sports costuma incluir artistas brasileiros a cada versão do game.

Mais artigos abaixo

Em 2004, por exemplo, o FIFA contou com os clássicos “Já sei namorar”, dos Tribalistas, e “Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho. No seguinte, Ivete Sangalo também marcou presença no game com a música “Sorte Grande”, ao lado de Marcelo D2, com “Profissão MC”.

Carlinhos Brown, Seu Jorge, Karol Conka, Emicida e Gabriel, o Pensador são alguns dos outros artistas brasileiros que já fizeram parte do FIFA. Confira abaixo as principais músicas brasileiras que já entraram na franquia.