PlayStation 5: quando lança o PS5, preço e como será o FIFA 21

O console da nova geração apresentado pela Sony foi apresentado nesta quinta-feira (11)

Os videogames estão preparados para dar mais um salto: a nona geração está chegando com o anúncio do Xbox Series X, da Microsoft, e a apresentação do PlayStation 5, da Sony. Com isso, jogos como FIFA e PES já começarão a serem lançados para as recém-anunciadas plataformas.

Nesta quinta-feira, a Sony realizou uma conferência onde apresentou especificações técnicas, design e muitos títulos para a nova versão do PlayStation.

Assim, a Goal te conta tudo sobre o lançamento do PS5, que sim, provavelmente já terá o FIFA 21 , de acordo com o anúncio da EA.

Quais são as características do PlayStation 5?

CPU com oito núcleos e uma velocidade de 3.5 GHZ, que ajudará a potencializar gráficos e texturas.

Capacidade interna de 512 GBs.

Memória RAM de 16 GBs (compartilhada).

Resolução 4K.

Retrocompatibilidade com títulos a serem anunciados do PS4.

Como será o controle do Playstation 5?

Mais times

Recentemente, a Sony divulgou uma foto onde mostrou seu novo controle. Os rumores dão conta de que ele teria uma tela no meio - acima dos joysticks -, que serviria para funções específicas dependendo do game. Por exemplo, no FIFA você poderia rapidamente fazer substituições e mudanças táticas na equipe.

Quando o Playstation 5 será lançado e quanto ele custará?

PS5 - R$: 5.000,00



FIFA 21 - R$: 300,00



Gol aos 90’ na WL - Não tem preço #PS5 pic.twitter.com/8pw9sFIo3k — Onze contra 11 (de 🏡) (@11xOnze) June 11, 2020

Ainda não existe nenhuma definição sobre a data de lançamento do console, mas rumores dão conta de que ele estará disponível entre novembro e dezembro de 2020. Tanto o PS3 quanto o PS4 saíram no penúltimo mês do ano.

O preço do PS5 também não foi anunciado. O que sabemos é que a pré-venda da plataforma foi anunciada por 600 libras na Amazon britânica. Isso corresponderia a cerca de R$ 3.700 aqui no , em cotações atuais. No entanto, não existe nenhuma confirmação.

Quais são os jogos já anunciados para o PlayStation 5? FIFA e PES estão confirmados?

Os games confirmados até agora são:

Spider-Man: Miles Morales

Grand Theft Auto V (expandido)

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Destruction Allstars

Kena: Bridge Spirits

Goodbye Volcano High

Oddworld: Soulstorm

Ghostwire Tokyo

Godfall

Hitman 3

Astro's Playroom

NBA 2K21

Solar Ash

Demon's Souls

Resident Evil 8 Village

Pragmata

Deathloop

Horizon: Forbidden West

E o FIFA 21?

A EA Sports já confirmou: o FIFA 21, próximo game da série , estará presente no PS5. Como o console deve ser lançado nos últimos meses do ano e o game de futebol, em setembro, prepare-se para jogar FIFA no lançamento da plataforma.

E o PES 2021?

A Konami ainda não confirmou oficialmente a presença da nova edição do PES na próxima geração. Rumores dão conta de que a empresa pode até deixar o PES 2021 apenas para PS4 e Xbox One e só lançar um game para os novos consoles no PES 2022.