Por que a Juventus é chamada de Piemonte Calcio no FIFA 20?

Juventus de Turim ou Piemonte Calcio, qual é o clube de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Matthijs De Ligt no FIFA 20? Entenda

O FIFA 20 foi lançado no dia 27 de setembro de 2019 trazendo os melhores jogadores do mundo e as maiores equipes do futebol. Porém, uma ausência foi claramente sentida, a de Turim.

No lugar do clube de Cristiano Ronaldo estava o Piemonte Calcio, com distintivo e uniforme próprios. Sem dúvida nenhuma, não ter a Juventus foi um golpe e tanto para a EA Sports. Mas por que isso aconteceu?

Confira a análise feita pela Goal:

Por que a Juventus é chamada Piemonte Calcio no FIFA 20?

Vários nomes e um só time!

eFootball PES 2020: Juventus

Football Manager 2020: Zebre

FIFA 20: Piemonte Calcio pic.twitter.com/z1sG44VL8H — Futebol Virtual Nostalgia (@FVNostalgia) November 14, 2019

Isso aconteceu porque a Juventus e a EA não chegaram a um acordo. O clube de Turim fez um acerto com a Konami, rival da EA, para aparecer exclusivamente no Pro Evolution Soccer 2020, grande concorrente do FIFA 20.

Esse acordo proíbe a EA, ou qualquer outra empresa que não seja a Konami, de utilizar a marca Juventus, seu escudo ou uniforme.

O imbróglio aconteceu justamente após a decisão da EA de remover Cristiano Ronaldo das imagens promocionais e capa do jogo. Na edição atual, o trio formado por Neymar, Kevin De Bruyne e Paul Dybala, apareceu no lugar de CR7. A princípio, não há relação direta entre o acordo com a Konami e a decisão da EA.

Por que Piemonte Calcio? O que isso significa?

Sem poder usar o nome Juventus, a EA teve de escolher um nome alternativo para o clube. Piemonte Calcio foi inspirado na região na qual a Juve está sediada.

A cidade de Turim fica em Piemonte, região do noroeste da , fazendo fronteira com e . A palavra significa “no alto das montanhas”, pelo reconhecido cenário dos Alpes da região.

O nome também segue um estilo muito utilizado por diversos clubes da , como Brescia Calcio, Calcio ou Associazione Calcio (AC Milan)

Piemonte Calcio tem os mesmo jogadores da Juventus?

O acordo entre a Juve e a Konami prevê a exclusividade apenas da utilização da marca. Dessa forma, não há nenhuma restrição quanto ao uso dos jogadores da equipe.

Isso significa que De Ligt, Ronaldo e Dybala podem ser vistos no jogo, mas usando um uniforme diferente. Mas além do uniforme e do escudo, o Allianz Stadium, casa da Juventus, também não faz parte do game.