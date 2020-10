FIFA 21: Como jogar no acesso antecipado usando o EA Play

A Electronic Arts oferece a chance para que usuários de seu serviço de assinatura testem a nova edição do game antes de seu lançamento oficial

O FIFA 21 chega no próximo dia 9 de outubro, mas os jogadores do PlayStation 4, Xbox One e PC poderão experimentar o game de futebol da EA com antecedência, a partir do dia 1º de outubro. Isso será possível com o serviço EA Play, que garante um teste de dez horas para seus assinantes.

Confira o guia completo e saiba como jogar o FIFA 21 no acesso antecipado.

O que é o EA Play?

O EA Play é o serviço de assinatura da Eletronic Arts para PlayStation 4, Xbox One e PC. Anteriormente conhecido como EA Access, ele funciona como uma espécie de “Netflix de jogos”, onde os assinantes podem baixar e jogar livremente diversos jogos da EA, como títulos anteriores das séries FIFA, Madden NFL, NHL, NBA Live e outras franquias de peso como Need for Speed, Battlefield e The Sims.

Um mês de assinatura sai por R$ 19,90, mas também é possível optar por um plano annual por um preço total de R$ 109,90. Além dos jogos liberados, o EA Play ainda garante descontos em títulos da empresa e testes exclusivos para grandes lançamentos da Eletronic Arts.

Como garantir acesso antecipado ao FIFA 21?

Passo 1. Para jogar o FIFA 21 você precisará de uma assinatura do EA Play no seu PS4, Xbox One ou PC. Nos consoles, vá até a loja de apps e jogos e baixe o EA Play Hub gratuitamente. No PC, acesse o Hub pelo client do EA Origin (baixe aqui) ou no Steam (baixe aqui);

Passo 2. Execute o EA Play Hub na sua plataforma. No seu primeiro acesso, será necessário fazer login com uma conta da EA. Caso ainda não tenha uma conta, será possível criar uma diretamente pelo app, usando um endereço de e-mail válido e seguindo os passos apresentados;

Passo 3. Hora de fazer sua assinatura do EA Play. Selecione qual plano da sua preferência e clique sobre ele;

Passo 4. Você será direcionado para a tela de pagamento da sua plataforma. No PS4 e Xbox One a assinatura pode ser paga usando cartões de crédito ou débito. Já no PC, usando Origin ou Steam, as opções são mais variadas, incluindo PayPal, PagSeguro e boleto bancário.

Preencha os campos de acordo com a sua forma de pagamento preferida e finalize a compra para se tornar um assinante do EA Play;

Passo 5. Depois de assinar o EA Play, volte para a tela inicial do EA Play HUB e acesse a aba “Testes de Jogos”. Procure pelo FIFA 21 entre os games com testes disponíveis e clique sobre ele para fazer o download.

Outra alternativa é ir diretamente até a página do FIFA 21 na loja da sua plataforma e clicar na opção de baixar avaliação;

Passo 6. Aguarde a transferência completa do FIFA 21 para o seu dispositivo (que pesa pouco mais de 35 GB). Ao terminar, execute-o normalmente no seu console ou PC;

A cada vez que executar o FIFA 21, será exibida uma tela de notificação mostrando quantas horas de acesso antecipado restam. É importante que você feche o jogo completamente ao terminar de jogar, ou o timer continuará ativo e o seu tempo pode se esgotar mesmo que você não esteja de fato jogando.

Para jogadores do modo Ultimate Team, uma boa ideia é guardar as 10 horas de acesso antecipado somente para disputar partidas, enquanto faz transações e ajustes na sua equipe pelo Companion App do FIFA 21, disponível gratuitamente para Android, IOS e PC (pelo navegador de internet)