Volta no FIFA 21: as novidades do 'modo futebol de rua' do game

Arena em São Paulo é uma das principais novidades divulgadas pela EA Sports para o modo

O modo Volta, em FIFA 20, trouxe para o game o retorno de um dos sucessos da EA Sports no começo dos anos 2000: o FIFA Street. O futebol nas ruas, porém, veio remodelado e mais realista do que os jogos que o antecederam.

No FIFA 21, que será lançado em outubro, o Volta estará presente mais uma vez, com mais modos de jogos, mais customizações e mais arenas, inspiradas em cidades de todo o mundo.

Confira as novidades do modo Volta no FIFA 21.

A EA Sports irá introduzir o modo Co-op também no Volta. Assim, haverá a possibilidade de amigos jogarem no mesmo time do modo Volta online, da mesma forma que já acontece nos jogos "normais". O modo de cooperação, batizado de Volta Squads, estará disponível para os duelos de cinco contra cinco (5v5).

Mais opções de customização também estarão disponíveis, tanto para os avatares masculinos quanto femininos. Mais opções de roupas dos times, coleções de futebol de rua e até mesmo modelos desenhados por celebridades poderão deixar o game único para quem joga.

A maior novidade anunciada pela EA Sports foi a inclusão de três novas arenas, incluindo uma no topo de um prédio em . Mesmo sem times brasileiros licenciados, a arena é a segunda ambientada no . No FIFA 20, era possível o modo Volta no Rio de Janeiro. As outras duas arenas serão em Milão e Dubai.