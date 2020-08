O FIFA 21 estará no Google Stadia? Valores, data de lançamento e outras informações

O último game da série, o FIFA 20, não estava disponível na nova plataforma; isso mudará com o FIFA 21?

O Google Stadia foi lançado oficialmente em 2019, quando a gigante tecnológica entrou na esfera dos jogos em nuvem.

No final de 2020, quando o Stadia chega ao , mais de 100 títulos de jogos estarão disponíveis para serem jogados na nova plataforma de streaming, mas terá o game de futebol mais popular do mundo?

A Goal conferiu se o FIFA 21 vai estar no Stadia e, se sim, quando será lançado, quanto custará e muito mais.

O FIFA 21 estará no Google Stadia?

O FIFA 21 estará disponível para ser jogado no Google Stadia. Será a primeira vez que um game da série FIFA aparecerá na nova plataforma de jogos. Os detalhes ainda são poucos e a EA Sports indicou que mais informações serão divulgadas apenas no final de 2020.

Será o segundo game de futebol a ser incluído no Stadia, depois do Football Manager 2020, que entrou na plataforma ainda em 2019. FIFA 21 não será o único novo título da EA no Stadia. Madden NFL 21 (game de futebol americano) e Star Wars Jedi: Fallen Order também estão chegando.

Além do Stadia, o game de futebol também estará disponível para jogar no PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X, maior oferta de plataforma já oferecida.

Qual será o preço do FIFA 21 no Google Stadia?

A EA Sports ainda não confirmou se o preço do FIFA 21 será igual ao das outras plataformas. Para os consoles da Sony e Microsoft por exemplo, a versão Standart será vendida por R$ 299,90. O preço aumenta com nas versões Ultimate e Champions (confira aqui o nosso comparativo das três versões).

Quando o FIFA 21 será lançado?

O novo game de futebol da EA Sports está programado para ser lançado no dia 9 de outubro. Não há confirmação, porém, de que esta seja a data que FIFA 21 esteja disponível no Stadia.