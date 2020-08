FIFA 21 e as versões Standard, Champions e Ultimate: preços e principais diferenças

Novo game da EA Sports chega em outubro com três versões diferentes, com o objetivo de se adaptar aos diferentes fãs da série

A contagem regressiva está perto do fim. O FIFA 21 será lançado oficialmente em 9 de outubro. Com muitas novidades nos modos Carreira, Volta Football e Ultimate Team, a expectativa para o novo game é alta entre os fãs da série.

Para se adaptar às diferentes necessidades dos gamers, FIFA 21 terá três versões diferentes: Standard, Champions e Ultimate. Com diferentes capas - todas estreladas por Kylian Mbappé - e diferentes benefícios, as principais diferenças estão no modo FUT.

Confirmado para as velhas e para as novas gerações de consoles, a Goal preparou um comparativo entre as três edições do FIFA 21. Confira!

FIFA 21 - Edição Standard

Consoles disponíveis: PlayStation 4, Xbox One, PC. Futuramente: PlayStation 5 e Xbox Series X

PlayStation 4, Xbox One, PC. Futuramente: PlayStation 5 e Xbox Series X Preço: R$ 299,00 ou R$ 268,10 para membros EA Access

R$ 299,00 ou R$ 268,10 para membros EA Access

Vantagens: a edição mais básica do FIFA 21 terá um Item Embaixador do FUT (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) por empréstimo durante 3 partidas do FUT. Será possível ter Kylian Mbappé por cinco partidas no FUT, também por empréstimo e até três Pacotes Ouro Raros - um por semana por três semanas.

Desvantagens: sem acesso antecipado e menor probabilidade de encontrar jogadores raros no Ultimate Team.

a edição mais básica do FIFA 21 terá um Item Embaixador do FUT (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) por empréstimo durante 3 partidas do FUT. Será possível ter Kylian Mbappé por cinco partidas no FUT, também por empréstimo e até três Pacotes Ouro Raros - um por semana por três semanas. Desvantagens: sem acesso antecipado e menor probabilidade de encontrar jogadores raros no Ultimate Team.

FIFA 21 - Edição Champions

Consoles disponíveis: PlayStation 4, Xbox One, PC. Futuramente: PlayStation 5 e Xbox Series X

PlayStation 4, Xbox One, PC. Futuramente: PlayStation 5 e Xbox Series X Preço: R$ 399,00 ou R$ 359,10 para membros EA Access

R$ 399,00 ou R$ 359,10 para membros EA Access

Vantagens: três dias de acesso antecipado, um Item Embaixador do FUT (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) por empréstimo durante 3 partidas do FUT, além de Kylian Mbappé disponível por cinco partidas no FUT, também por empréstimo. Talento Local do Modo Carreira (promessa jovem local com potencial internacional). Haverá também 12 Pacotes Ouro Raros - um por semana por 12 semanas.

Desvantagens: são R$ 100 a mais em relação a versão anterior por vantagens que não compensam tanto assim.

três dias de acesso antecipado, um Item Embaixador do FUT (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) por empréstimo durante 3 partidas do FUT, além de Kylian Mbappé disponível por cinco partidas no FUT, também por empréstimo. Talento Local do Modo Carreira (promessa jovem local com potencial internacional). Haverá também 12 Pacotes Ouro Raros - um por semana por 12 semanas. Desvantagens: são R$ 100 a mais em relação a versão anterior por vantagens que não compensam tanto assim.

FIFA 21 - Edição Ultimate