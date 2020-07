FIFA 21 Ultimate Team: como funciona o modo Co-op e quais as novidades?

FIFA 21 trará melhorias para o modo mais popular da franquia; FUT Co-Op dará ainda mais recompensas para Division Rivals e Squad Battles

O Ultimate Team é o modo mais popular do FIFA e, na nova versão do game, algumas novidades prometem deixar o FUT ainda melhor e mais completo.

Nos últimos dias, a EA Sports vem divulgando as principais mudanças para o FIFA 21, que será lançado nos próximos meses, tanto na nova jogabilidade quanto nos diversos modos do jogo, como o Volta Football e o Modo Carreira. Kylina Mbappé também foi confirmado como a grande estrela que estampa a capa do jogo.

Com relação ao Ultimate Team, a principal novidade será o modo Co-Op, permitindo que os gamers se juntem aos amigos para seguir buscando melhores recompensas e colocações semanais.

Com o FUT Co-Op, os jogadores poderão unir forças e jogar lado a lado as competições do Division Rivals e do Squad Battles. Em dupla, será possível buscar um progresso semanal ainda melhor para alavancar o progresso dos clubes.

Joguem juntos, sejam recompensados juntos.



Além disso, os objetivos do FUT, que se tornaram ainda mais populares no FIFA 20, estarão ainda melhores e mais completos. Na nova versão do game, será possível encontrar novos objetivos Co-Op, que vão recompensar os gamers que jogarem juntos além das vitórias dentro de campo.

Além do FUT Co-Op, que promete revolucionar o modo de jogo mais popular da franquia, os jogadores vão poder tornar seus clubes ainda mais únicos e diferenciados, com uma grande variedade de novas maneiras para personalizar a aparência do time, tanto dentro de campo quanto nas arquibancadas.

No FIFA 20, foi possível personalizar os clubes com mosaicos nas torcidas, e com adereços e faixas que eram vistas dentro de campo. Agora, mais novidades são esperadas.

Novos jogadores nas versões Icons, disponíveis apenas no FUT, também são esperados. Dentre as novidades, Eric Cantona já foi confirmado, mas outras lendas do futebol também são esperadas. David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn e Francesco Totti são alguns dos nomes especulados.

Foto: EA Sports

Uma outra novidade do FIFA Ultimate Team está relacionada à nova geração de consoles do Playstation e do Xbox, que devem ser lançados em breve.

Com o One FUT Club, os jogadores que comprarem o Playstation 5 ou o Xbox Series X, poderão migrar seus clubes para o novo console, usando o Dual Entitlement (direito duplo). Também será possível transferir o progresso e a classificação do clube, bem como as aquisições feitas no mercado de transferências.

Mais novidades devem pintar ainda no mês de agosto.