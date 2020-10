FIFA 21: dicas para melhorar no novo game de futebol

Jogabilidade da nova edição do FIFA mudou bastante, então veja como aproveitar melhor os recursos para ter mais chances de vencer

FIFA 21 chega no dia 9 de outubro para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Com diversos ajustes em sua jogabilidade, o game obrigará os jogadores a se adaptarem a um estilo de jogo mais lento e trabalhado, que prioriza a técnica e a execução. Precisando de alguns toques para iniciar a sua jornada no FIFA 21? Veja dicas para melhorar e vencer no jogo.

Conheça os jogadores do seu time

Constantemente negligenciado por jogadores novos ou casuais, o conhecimento dos atletas do seu elenco é vital para o seu sucesso em FIFA 21. Além de saber quem são os jogadores, em que parte do gramado estão e suas características básicas, outras informações podem melhorar muito o seu desempenho com o time.

Fique de olho em quem são os seus jogadores mais rápidos, qual a sua perna favorita, sua dedicação ofensiva/defensiva e quais dribles ele pode executar. Assim será muito mais fácil tomar decisões rápidas e importantes, como passar a bola para o melhor finalizador, ajeitar o corpo para bater de canhota ou quem selecionar para tentar um desarme dentro da área.

Vá com calma na defesa

O sistema de defesa foi um dos elementos mais modificados em FIFA 21, exigindo mais posicionamento estratégico e decisões dos jogadores. Em vez de simplesmente correr em direção dos adversários e tentar botes ou segurar o A/X, é essencial que você cubra os espaços para evitar gols bobos.

A principal dica fica para as tentativas de desarme, que estão mais difíceis do que nunca. Evite ao máximo pressionar o botão de desarme, a não ser que esteja em posição ideal para isso. Em vez de botes, procure tirar os espaços dos adversários e fazer com que seus zagueiros pressionem os atacantes se aproximando deles.

Não se esqueça das substituições

Assim como no futebol real, os atletas de FIFA 21 se cansam com o decorrer da partida e isso afeta o seu desempenho e as chances de lesão. Para evitar uma queda dramática de rendimento, é importante que você faça substituições no segundo tempo.

Lembre-se de fazer pelo menos uma troca entre os 50 e 65 minutos de jogo, para renovar o fôlego em um dos setores do campo. Vale ficar de olho nas barras de resistência dos jogadores, que indicam seu atual estado físico.

Personalize suas táticas e formações

O FIFA 21 conta com uma série de formações predefinidas, mas você não precisa se limitar a essas opções para armar o seu time. O game conta com um editor bastante robusto, onde dá para posicionar manualmente seus jogadores e adicionar estratégias específicas.

Defesa mais adiantada, jogadores mais próximos no campo ofensivo, laterais ofensivos, volantes que nunca avançam para o ataque e um pivô na área são algumas das alternativas para ajustar o seu time, que renderá melhor com uma formação que se adapta ao seu estilo de jogo.

Use o novo sistema de drible ágil

Executado segurando o R1/RB, o drible ágil é uma nova função do FIFA 21 que funciona especialmente bem com jogadores habilidosos, como Neymar, Messi e Sancho. Isso fará com que eles conduzam a bola com toques curtos, deixando os dribles muito mais rápidos e uma postura agressiva para arrancar em direção ao gol ou mesmo tentar uma finalização de média distância.

Sempre que precisar desacelerar o seu jogo para buscar um passe ou infiltração, lembre-se de segurar o botão para ter mais controle sobre a bola. Caso precise fugir de um marcador, mova o analógico esquerdo e pressione o botão de corrida duas vezes para sair com mais velocidade e criar boas oportunidades.

Arrisque chutes de longa distância e toques por cobertura

A cada novo FIFA a EA faz mudanças na efetividade dos tipos de chutes, e na versão de 2021 as finalizações fortes de longa distância e as bolas por cobertura foram melhoradas. Isso significa que esses tipos de arremate devem ser muito usados no jogo e merecem atenção especial.

Para chutes de longe, escolha atletas com atributos altos nesse quesito, como Messi, Cristiano Ronaldo e De Bruyne. Batidas colocadas de fora da área (segurando R1/RB) também são excelentes. Já para os chutes por cobertura, espere o goleiro se deslocar da sua posição original e finalize segurando o L1/LB.

Faça tabelas para criar chances de gol

Uma das estratégias mais populares e consagradas em jogos de futebol, as tabelas (ou “um, dois”) também estão entre as melhores opções para marcar em FIFA 21. Fazendo passes enquanto segura o L1/LB, você faz com que seus jogadores se infiltrem entre os defensores para receber bolas em profundidade.

Para potencializar suas corridas de ataque, ainda dá para pressionar o L1/LB rapidamente duas vezes para fazer com que o jogador mais próximo tente uma infiltração. Use Triângulo/Y para fazer um passe em profundidade, que pode deixá-lo na cara do gol.

Experimente novos times e jogadores

Jogar com o seu time favorito pode parecer a melhor escolha para evoluir no FIFA 21, mas experimentar novas estratégias e elencos também é importante para desenvolver o seu estilo de jogo e aprender mais sobre as possibilidades do game.

O mesmo funciona para o modo Ultimate Team, em que o ideal é que você teste diversos jogadores e montagens de times diferentes até descobrir um que se encaixa exatamente com o seu jeito de jogar. Além de ajudar na sua evolução, isso também deixa o game mais variado e divertido.