Novidades do FIFA 21: Ultimate Team cooperativo, dribles melhorados e campeonatos

Com mudanças em praticamente todos os modos, a nova edição do FIFA virá recheada de novidades

E o game de futebol mais popular do mundo está de volta! A EA Sports, desenvolvedora do FIFA 21, divulgou um novo trailer para o jogo, cuja data de lançamento já foi anunciada para o dia 9 de outubro.

Junto com o trailer, a EA divulgou algumas das novidades da nova versão do game da franquia, lançado tanto para a geração atual de consoles (PS4, Xbox One) quanto para a próxima (PS5 e Xbox Series X). O jogo também terá uma edição para o Nintendo Switch e estará disponível para PC em várias plataformas.

Confira algumas das novidades do FIFA 21!

Mudanças nas mecânicas de jogabilidade

A física e a jogabilidade do FIFA 21 terão várias novidades em relação à versão anterior.

A principal delas é uma remodelação de todos os sistemas ofensivos do jogo: a forma como jogadores driblam, correm e se posicionam no ataque será completamente reformulada de modo a trazer táticas ofensivas mais realistas, possibilitando uma maior liberdade tática aos players do jogo.

Da mesma maneira, será feita uma nova engine para divididas e contato físico entre dois atletas, para que tais lances sejam mais limpos e naturais. Além disso, será criado o Modo Competitivo, trazendo uma inteligência artificial mais complexa e difícil de ser batida, com uma maior gama de movimentos e estratégias à disposição.

Mudanças no Modo Carreira

MODO CARREIRA DO FIFA 21



- Adicionado empréstimo com opção de compra

- Agenda de treino e de outros eventos no calendário

- Treino de posição

- Melhoria na IA das transferências e jogos

O modo carreira talvez seja o mais querido dos fãs de FIFA e também contará com uma reformulação para a nova edição do game, se tornando mais complexo e dando mais liberdade aos jogadores de montarem suas equipes.

Para aqueles que preferem acompanhar seu time de longe, você pode utilizar o novo modo de simulação interativa, que permite ao player entrar e sair das partidas conforme os jogos vão sendo simulados; isso possibilita que os jogadores mudem suas equipes à partir de estatísticas avançadas e tenham uma experiência de treinador.

Manage every moment in #FIFA21 Career Mode



Os que preferem montar seus clubes à partir das categorias de base também terão novos desafios: o modo como cada jogador evolui terá mudanças. No FIFA 21, por exemplo, você poderá fazer com que jogadores trabalhem novas posições, transformando laterais em pontas, volantes em zagueiros, coisas do tipo.

Atletas terão novas estatísticas mais detalhadas e o player terá chance de as trabalhar como um novo sistema de treinamentos. A inteligência artificial dos adversários será mais desafiadora, trazendo uma experiência mais recompensadora.

Além disso, os jogadores e inteligência artificial também terão novas opções para reforçar suas equipes - como por exemplo utilizar empréstimos com opção (ou obrigação) de compra.

Mudanças no Ultimate Team

Obviamente, o Ultimate Team não ficaria fora das novidades: o FIFA 21 promete uma nova forma de jogar o modo com seus amigos.

Players que quiserem jogar junto de seus amigos poderão fazê-lo em um novo modo cooperativo, onde jogadores podem se juntar para completar novos desafios - com recompensas valiosas - e poderão se desafiar em batalhas em grupo.

Além disso, o FUT Club terá novas opções de customização e fãs poderão levar suas equipes da geração atual (PS4 e XONE) para a próxima (PS5 e Xbox Series X).

Mudanças no VOLTA Football

Vamos às novidades:

- Modo co-op, com até 3 players por equipe (VOLTA Squads);

- Itens de clubes profissionais e marcas relacionadas ao futebol de rua;

- Recrutamento de jogadores reais (Featured Battles);

O modo introduzido no FIFA 20 como homenagem ao antigo FIFA Street - que ainda está na memória de muitos fãs - também terá novidades para a próxima edição do game.

A principal delas talvez seja os VOLTA Squads, uma nova forma de jogar o modo com amigos e adversários em todo o planeta em confrontos 5v5. Você pode se reunir com três amigos, por exemplo, e jogar partidas online cooperativamente. Se você quiser experimentar este modo sozinho, no entanto, pode recrutar grandes atletas do mundo do futebol para completar desafios.

O gameplay terá atualizações e os avatares dos players serão ainda mais customizáveis, de uma forma que permita aos players criarem um atleta ainda mais representativo. Também serão criadas novas arenas - incluindo uma nas ruas de São Paulo.

Novas ligas e licenças

O FIFA 21 trará mais de 30 ligas oficiais, com mais de 700 times e inúmeros jogadores ao redor do mundo.

